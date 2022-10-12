Что привело к взрыву на Крымском мосту — объяснение CIT

12 октября, 17:51
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По мнению аналитиков CIT, на Крымском мосту действительно взорвался грузовик (Фото:Obtained By Reuters/Handout via REUTERS)

По мнению аналитиков CIT, на Крымском мосту действительно взорвался грузовик (Фото:Obtained By Reuters/Handout via REUTERS)

Аналитик CIT Кирилл Михайлов рассказал в интервью Радио НВ, что, по мнению расследователей из этой организации, стало причиной взрыва на Крымском мосту.

«Что касается того, что это было, то мы и другие эксперты склоняемся к версии, что это на самом деле был грузовик, во-первых, судя по тому, что мы видим на спутниковых снимках, что часть моста обгорела сверху, само полотно. Это значит, что это не был какой-то взрыв под мостом или какая-то подлодка, плавающий дрон», — сказал Михайлов Радио НВ.

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Он добавил, что в CIT не уверены, «что вообще существуют такие ракеты, которые могли бы теоретически передать Украине или даже на российском вооружении, которые могли бы нанести такой огромный удар».

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По словам аналитика CIT, он видел интервью с финским взрывотехником, по словам которого, удар имел силу не менее 1-2 тонны в тротиловом эквиваленте.

"Таких крупных ракет, с такой большой боевой частью, наверняка не существует", - отметил Михайлов.

Он также выразил мнение, что вряд ли бы США поставляли Украине ракеты ATACMS тайно.

«Я считаю, что учитывая риторику Соединенных Штатов по поставкам такого оружия к этому, если они его поставят, то это будет заявлено, как и другие поставки именно потому, чтобы это имело эффект на Кремль. Чтобы они подумали о том, что на любой подобный удар будет ответ, в частности, по территории оккупированного Крыма», — сказал аналитик CIT.

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Михайлов также обратил внимание на сообщение СМИ о том, что взрыв на Крымском мосту — украинская операция, которые не опровергала СБУ, хотя, по его словам, это «не обязательно значит, что это была украинская акция».

Однако в пользу того, что за ударом по Крымскому мосту стоит Украина, по словам аналитика CIT, говорит то, что почти в то же время был нанесен удар по железнодорожной станции в оккупированном Иловайске, где проходит другая ветвь для поставки на оккупированный юг Украины.

Он отметил, что это «дает основания полагать, что это была такая масштабная операция по уничтожению именно российских путей снабжения».

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров, через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрывали. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста – спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Взрыв Радио НВ Крымский мост Война России против Украины

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