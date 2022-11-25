В ВСУ не подтверждают массовую переброску войск РФ из Херсонской области на Донбасс

25 ноября, 14:12
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Оккупанты пока массово не перебрасывают свои войска из Херсонской области на Донбасс (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты пока массово не перебрасывают свои войска из Херсонской области на Донбасс (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Вооруженных силах Украины пока не подтверждают массовой переброски российских оккупационных войск из Херсонской области на направления в Донецкой и Луганской областях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, за передвижением вражеских сил внимательно следят.

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«Они будут делать такие попытки, но пока это массово нельзя подтвердить. Это не так легко сделать, учитывая логистику, погодные условия и большое расстояние до Донбасса и Луганщины. К тому же это нужно делать скрыто. Мы наблюдаем за процессом и, если увидим скопление врага, будем наносить удары», — сказал он.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия попытается усилить наиболее важные участки фронта в Донецкой и Луганской области десантниками, которых вывели из Херсона.

https://www.youtube.com/watch?v=q61_54rVwzY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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