«Вредит военной операции». В ОК Юг отреагировали на данные СМИ о том, что ВСУ находятся в километре от пригородов Херсона

4 июля, 15:00
В ОК Юг опровергли данные о том, что ВСУ находятся в километре от пригородов Херсона (Фото:Генштаб)

В ОК Юг опровергли данные о том, что ВСУ находятся в километре от пригородов Херсона (Фото:Генштаб)

В Оперативном командовании Юг заявили, что информация СМИ о том, что ВСУ находятся в километре от пригородов Херсона не соответствует действительности и вредит военной операции.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в ходе брифинга отметила, что продвижение войск могут комментировать только военные.

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«Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации. Во-первых, она не отвечает действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но в конце концов и имиджу тех, кто это заявляет», — сказала она.

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Ранее The Economist со ссылкой на офицера украинской военной разведки сообщило, что передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона.

В течение предыдущей недели Генштаб сообщил об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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