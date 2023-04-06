Кремль борется за лояльность низших региональных чиновников РФ, Путин готовит новые репрессии на оккупированных территориях — ISW 6 апреля, 08:56 В заседании Совбеза РФ 5 апреля приняли участие кремлевские гауляйтеры в оккупированных районах Запорожской и Донецкой областей, Евгений Балицкий и Денис Пушилин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Новые заявления Владимира Путина на заседании Совбеза 5 апреля свидетельствуют о том, что Москва готовит основу для новых силовых репрессий на оккупированных территориях. В то же время, последние заявления Китая перечеркивают международные дипломатические усилия диктатора.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве, где он дал понять, что украинские силы будут готовы отойти из Бахмута при угрозе окружения. Впрочем, лидер Украины не стал оценивать необходимость такого шага по состоянию на данный момент. Эксперты Института подчеркивают, что слова Зеленского согласовываются с другими недавними заявлениями украинской стороны о том, что военное командование прикажет отступить из Бахмута, когда и если оно сочтет отвод сил ВСУ из города наиболее стратегически приемлемым вариантом. Пока же украинское военное руководство продолжает четко сигнализировать, что украинские силы до сих пор не окружены и имеют возможность отойти при необходимости — хотя остается неизвестным, стоит ли потерь ВСУ украинская оборона Бахмута и ее эффективность в удержании российских сил в этом районе (ISW подчеркивает, что это невозможно оценить до развития нового контрнаступления ВСУ).

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5 апреля Владимир Путин уволил генерал-полковника Николая Гречушкина с должности заместителя главы МЧС. Ранее ISW сообщал о серии недавних расследований и арестов среди руководства Росгвардии, в частности начальника отдела морского управления Росгвардии и заместителя командующего Центральным округом Росгвардии. Аналитики напоминают, что Росгвардия была создана с использованием персонала и ресурсов различных российских силовых и военных служб, включая Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС). Возможно, теперь Кремль пытается отстранить ряд чиновников Росгвардии и МЧС, потерявших благосклонность Путина в процессе давления и контроля внутренней безопасности РФ.

Эксперты ISW также анализируют попытки Кремля изобразить Россию как якобы "почитаемое" в мире государство на фоне новых заявлений китайских чиновников, которые фактически занижают уровень "тесных" отношений с Россией. 5 апреля Путин провел церемонию с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий, в ходе которой он отметил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – вероятно, в рамках текущих попыток России апеллировать к приверженности незападных государств. Путин указал, что Сирия является «надежным партнером» Москвы, с которым Россия достигла нескольких неуточненных «договоренностей» во время недавнего визита Башара Асада в РФ в марте. При этом Путин подверг критике послов США и стран Европейского Союза, заявив, что якобы именно Запад несет ответственность за войну в Украине и геополитическое противостояние с Россией.

В то же время посол Китая в ЕС Фу Цун 5 апреля заявил, что российско-китайское совместное заявление о «безграничном» партнерстве в феврале 2022 года было искажено, назвав такую характеристику исключительно риторической формулировкой. Дипломат добавил, что Китай не поддерживает войну России в Украине и не дает России оружие. Такое заявление китайского чиновника согласовывается с оценкой ISW от 21 марта о том, что Путин не смог получить тех выгод от «безграничного» двустороннего партнерства с Китаем, на которые, вероятно, надеялся во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Москве между 20-22. марта.

Путин на заседании Совета безопасности РФ 5 апреля назвал усилия Москвы по консолидации контроля над оккупированными территориями Украины вопросом «национальной безопасности» РФ. Путин призвал к продолжению [незаконной] экономической, правовой и социальной интеграции оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. Он также фактически открыто поощрил усилия коллаборационистов и осведомителей на оккупированных территориях, заявив о необходимости «активнее привлекать к охране правопорядка местных жителей» после безосновательных обвинений Украины в якобы «террористических атаках» (подразумевая атаки украинских партизан на оккупационных чиновников и нелегитимные «органы власти»). В ISW убеждены, что используя таким образом концепцию «терроризма» и якобы угрозы внутренней безопасности России Путин оправдывает внутренние репрессии, и, вероятно, готовит основу для дальнейших репрессий со стороны т. н. "правоохранительных органов" на оккупированных территориях, в которых будут использованы подобные основания.

Между тем Кремлю приходится прилагать все большие усилия в попытках сохранить лояльность среди низших региональных властей в РФ, поскольку ответственность за финансирование войны Москва продолжает возлагать на отдельные субъекты РФ. Российское издание Верстка 5 апреля сообщило, что Кремль разрабатывает «программу привилегий» в региональных администрациях , чтобы поддерживать лояльность местных чиновников более низкого уровня. По словам источников издания, такой шаг связан "с растущим недовольством среди местных чиновников, связанным с войной, ростом цен и прочими негативными последствиями войны". Поэтому, подчеркивают в ISW, такие усилия Москвы, вероятно, направлены на то, чтобы оправдать бремя, возложенное на региональные власти во время войны, но вряд ли они будут стимулировать значительный рост поддержки войны на региональном и местном уровнях.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российские и украинские войска продолжают позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная.



Войска РФ, вероятно, достигли новых завоеваний в Бахмуте и их окрестностях. Кадры с подтвержденной геолокацией свидетельствуют, что оккупанты продвинулись к северу от Бахмута: как к северу от Хромового ( 2 км западнее Бахмута), так и к северо-востоку от Орехово-Василовки ( 11 км северо-западнее Бахмута); также в российских источниках появились сообщения о якобы продвижении боевиков ЧВК Вагнера в центе Бахмута. В Генштабе ВСУ тем временем сообщили, что вчера украинские силы отразили атаки в Бахмуте, в районе Богдановки ( 5 км к северо-западу от Бахмута) и в районе Ивановского ( 2 км к юго-западу).

2 км западнее Бахмута), так и к северо-востоку от Орехово-Василовки 11 км северо-западнее Бахмута); также в российских источниках появились сообщения о якобы продвижении боевиков ЧВК Вагнера в центе Бахмута. В Генштабе ВСУ тем временем сообщили, что вчера украинские силы отразили атаки в Бахмуте, в районе Богдановки 5 км к северо-западу от Бахмута) и в районе Ивановского 2 км к юго-западу). Оккупанты продолжают наступательные действия вдоль линии фронта в районе Авдеевки и окрестностей Донецка.

На российских бизнесменов, вероятно, могут возложить большую роль в поддержке усилий Минобороны России по формированию нерегулярных « добровольческих» группировок.

добровольческих» группировок. Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает отрицать международные обвинения в том, что Россия принудительно вывозит украинских детей в Россию.

Карты боевых действий: бои в Бахмуте, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW