«Те, кто держал нас в неволе, проиграют. Моральной победы мы добились». Что сказал Епифаний на исторической рождественской службе в Лавре 7 января, 12:55 Предстоятель ПЦУ Епифаний (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что история Рождества в христианстве имеет параллели с развязанной Россией полномасштабной войной. Во время богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры в субботу, 7 января, он выразил уверенность в победе Украины.



По словам Епифания, Рождество «побуждает к борьбе со злом, грехом, тьмой века сего, и без победы в этой борьбе не достигается настоящий мир».

«Эти соображения особенно отдаются в наших сердцах во время тяжелых испытаний войной, которые переживает наш украинский народ. Как народ мы стремились мирно жить, имея согласие со всеми. Но враг коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю, проливая кровь, сея смерть, желая уничтожить нашу государственность», — сказал он во время проповеди.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Митрополит напомнил, что более 30 лет назад украинцы «вырвались из многовекового рабства, свергли иго», стали независимыми и начали строить собственное суверенное государство. Украина уже разрушила планы России по скорой оккупации и имеет поддержку мира, подчеркнул он.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

« Те, кто держал нас в неволе, не могли стерпеть наших достижений и успеха. Дьявольские злоба и зависть побуждали их начать войну, но в ней они обязательно потерпят поражение, ведь правда на нашей стороне[…] Мы уже добились моральной победы, ведь все люди доброй воли осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые русский империя зла творит на нашей земле», — сказал Епифаний.

По его словам, из Киево-Печерской лавры идет искусственный и безбожный дух «русского мира», а украинцы празднуют второе рождение монастыря.



В речи предстоятель ПЦУ вспомнил об украинских военных, жителях оккупированных территорий, беженцах, пленных, а также волонтерах, «жертводателях и всех людях доброй воли, которые во время тяжелых испытаний войной помогают нуждающимся».

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В этом году митрополит Епифаний впервые провел рождественскую службу в Успенском соборе — главном соборном храме Киево-Печерской лавры, которым десятилетиями пользовалась УПЦ Московского патриархата.

Разрешение на это глава ПЦУ получил после того, как 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Лавры вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

В УПЦ (МП) обвиняли его в попытке «силового захвата» собора, заявили, что имеют право дальше пользоваться храмами Киево-Печерской лавры, и подали в суд. В Минкульте обвинения отвергли и заявили, что все процессы проходят в рамках закона.

В Госэтнополитике считают, что Православная церковь Украины сможет проводить богослужения в Киево-Печерской лавре и после рождественской службы в Успенском соборе.

