«РФ пытается прорвать оборону, несет большие потери». В Минобороны Украины рассказали о боях за Соледар 12 января, 12:05 ВСУ проявляют максимальную стойкость в боях за Соледар (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

В районе Соледара Донецкой области продолжаются тяжелые бои, войска РФ безуспешно пытаются прорвать оборону украинских военных.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр на брифинге.

По ее словам, российские оккупанты несут большие потери в боях за город.

«Жестокие и тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно бьются. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери», — отметила она.

Видео дня

По словам замминистра обороны, подступы к Соледару фактически усеяны телами убитых российских военных. Несмотря на это, «они двигаются прямо по телам своих погибших бойцов».

Маляр также подчеркнула, что украинские военные проявляют максимальную стойкость и героизм на этом направлении.

Младший лейтенант батальона Свобода Роман Конон в комментарии телеканалу Киев также сообщил, что в Соледаре идут тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ.

«В Соледаре идут тяжелые бои, но ситуация полностью находится под контролем украинских военных. Московитам там не удастся ничего поделать. Ответ украинских военных крепкий. На каждый их шаг мы даем ответ огнем и пулей», — резюмировал военный.

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений, но несет большие потери.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте.

С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.





