В ОК Юг сообщили, что сейчас происходит в Новой Каховке 24 марта, 12:04 Оккупанты не ушли из Новой Каховки (Фото:khersondaily.com)

На сегодняшний день российские оккупанты не оставили ни Новую Каховку, ни любой другой захваченный ими населенный пункт.



Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, есть определенная ротация оккупационных сил, частично выведены подразделения.

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«Им нужны дополнительные силы на восток, именно поэтому забирают некоторые части. Они не видят сейчас перспектив быстрого развития событий на юге, поэтому чувствуют себя более менее спокойно и могут в размеренном темпе планировать свою деятельность», — отметила Гуменюк.

При этом она добавила, что оккупанты пытаются паковать награбленные вещи и отправлять их. Также они нередко переодеваются в гражданскую одежду и маскируют свои позиции.

«Это комплекс уже народных примет, когда они готовились к нашим активным действиям по деоккупации правого берега. Знаем, как они тяготеют к традициям, пусть придерживаются. Если уж начали собираться, пусть не останавливаются», — сказала Гуменюк.

Накануне Генштаб сообщил, что российские оккупанты 22 марта полностью покинули Новую Каховку Херсонской области.

Однако вскоре в Генштабе отметили, что что информация о выходе оккупантов из Новой Каховке «была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных».

Новая Каховка была захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения. Она находится на левом берегу Днепра.