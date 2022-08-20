Ситуация на юге Украины: оккупанты пытаются сдержать продвижение ВСУ — Генштаб
Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.
Оккупанты принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники.
Войска РФ обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное.
Для ведения воздушной разведки продолжают активно задействовать БПЛА.
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