Генштаб сообщил о ситуации на юге Украины
Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении вражеские войска основные усилия сосредотачивают на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, обстрелы зафиксированы неподалеку населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка.
Авиация РФ нанесла удары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.
Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.
По имеющейся информации, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.
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