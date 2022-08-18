Генштаб сообщил о ситуации на юге Украины 18 августа, 08:00 Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении вражеские войска основные усилия сосредотачивают на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, обстрелы зафиксированы неподалеку населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка.

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Авиация РФ нанесла удары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.

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Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

По имеющейся информации, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

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