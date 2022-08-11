Удерживают позиции и ведут разведку. Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины

11 августа, 08:05
Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, армия РФ поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА.

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Террористические войска РФ обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаев, Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка. Нанесли авиаудары неподалеку Андреевки, Новогригоровки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артакового и Лозового.

Видео дня

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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