Удерживают позиции и ведут разведку. Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины 11 августа, 08:05 Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, армия РФ поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА.

Читайте также: На юге ВСУ уничтожили вражеский пункт управления

Террористические войска РФ обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаев, Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка. Нанесли авиаудары неподалеку Андреевки, Новогригоровки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артакового и Лозового.

Видео дня

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.