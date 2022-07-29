Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины

29 июля, 08:05
О ситуации на юге Украины сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

О ситуации на юге Украины сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

На Южнобужском направлении российские оккупанты активно ведут огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Об этом сообщает Генштаб.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Карьерное, Осокоровка, Благодатное, Кобзарцы, Красная Долина, Лепетиха, Андреевка, Большое Артаково, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Мирное, Широкое, Прибугское, Луч, Посад-Покровское, Любомировка, Степовая Долина, Таврийское и Александровка

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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