Ситуация на юге Украины: оккупанты активно обстреливают украинские позиции и ведут разведку

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Кроме того, оккупанты осуществляют интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА.

Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

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