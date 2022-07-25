Ситуация на юге Украины: оккупанты активно обстреливают украинские позиции и ведут разведку

25 июля, 08:06
Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты ведут активные артиллерийские обстрелы.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря, сообщил Генштаб.

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Кроме того, оккупанты осуществляют интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА.

Нанесли авиационный удар неподалеку от Белогорки.

По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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