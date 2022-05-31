Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины 31 мая, 08:06 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты активных боевых действий не проводили.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Оккупационные войска обстреливали гражданские объекты в районах населенных пунктов Александровка, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Осокоровка, Княжевка и Трудолюбовка.

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На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Молдовы существенных изменений в деятельности и положении оперативной группы российских войск не отмечается, добавили в Генштабе.



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