Ким о ситуации на Кинбурнской косе: украинские военные ежедневно наносят удары по оккупантам

29 марта, 14:41
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Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

На Кинбурнской косе в последние недели уменьшилась активность российских оккупантов благодаря работе работе украинских Сил обороны.

О этом в комментарии 24 каналу сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«У нас есть две экспериментальные группы, которые наносят ежедневное поражение и россиянам от этого не лучше… Мы их уничтожаем», — отметил он.

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Ким надеется, что в ближайшие недели и месяцы активность оккупантов будет уменьшаться.

О снижении активности российских оккупационных войск на юге ранее сообщала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

Это происходит из-за работы подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20−30-километровой полосы на левом берегу Днепра, отмечала она.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Николаевская область Кинбурнская коса Война России против Украины Виталий Ким

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