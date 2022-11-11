«ВСУ готовы к любому развитию событий». В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе с Беларусью

11 ноября, 13:18
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Что происходит на границе с Беларусью (Фото:Оперативное командование Север)

Что происходит на границе с Беларусью (Фото:Оперативное командование Север)

Ситуация на границе Украины и Беларуси остается контролируемой, но украинские военные готовы к любому развитию событий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Пока мы не отмечаем изменений в характере действий, в количественном составе тех подразделений вооруженных сил Беларуси, которые находятся на границе с нашей страной. Со своей стороны, конечно, мы никогда не исключали возможности дальнейшего обострения ситуации в этом направлении», — отметил он.

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По его словам, если с этого направления начнется вторжение, «наши воины готовы дать достойный отпор».

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10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

7 ноября Лукашенко заявил, что якобы не хочет войны. При этом в своей речи Лукашенко ни разу не упомянул, что Россия использует территорию Беларуси для обстрелов Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=V78bChe0HZ4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Граница Беларусь Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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