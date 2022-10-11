«Очень важно сохранять бдительность». Командующий Объединенными силами проверил готовность спецподразделений на границе с Беларусью 11 октября, 11:32 Генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность спецподразделений на границе с Беларусью (Фото:Генштаб)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проверил готовность подразделений специального назначения к выполнению задач возле границы с Беларусью.



Соответствующее видео опубликовано на странице Генштаба в Facebook.

В ходе учений военные отрабатывали механизмы выявления и обезвреживания условных диверсионно-разведывательных групп, которые передвигаются на автотранспорте, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

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«Сегодня на границе с Беларусью очень важно сохранять бдительность и поэтому постоянная отработка соответствующих мер направлена ​​на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным», — подчеркнул Наев.

Эти учения проводятся систематически и направлены на то, чтобы личный состав знал, как правильно действовать во время тех или иных угроз.

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«Тренировки показали, что личный состав способен выполнять задачи и готов к террористическим угрозам, которые не исключены в будущем», — сказал командующий Объединенными силами.

Он добавил, что добавил, что Беларусь в настоящее время является союзником РФ в агрессии против Украины, поэтому силы обороны отрабатывают весь спектр угроз и принимают необходимые меры для того, чтобы эти угрозы не были выполнены противником.