«Очень важно сохранять бдительность». Командующий Объединенными силами проверил готовность спецподразделений на границе с Беларусью
Генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность спецподразделений на границе с Беларусью (Фото:Генштаб)
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проверил готовность подразделений специального назначения к выполнению задач возле границы с Беларусью.
Соответствующее видео опубликовано на странице Генштаба в Facebook.
В ходе учений военные отрабатывали механизмы выявления и обезвреживания условных диверсионно-разведывательных групп, которые передвигаются на автотранспорте, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.
«Сегодня на границе с Беларусью очень важно сохранять бдительность и поэтому постоянная отработка соответствующих мер направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным», — подчеркнул Наев.
Эти учения проводятся систематически и направлены на то, чтобы личный состав знал, как правильно действовать во время тех или иных угроз.
«Тренировки показали, что личный состав способен выполнять задачи и готов к террористическим угрозам, которые не исключены в будущем», — сказал командующий Объединенными силами.
Он добавил, что добавил, что Беларусь в настоящее время является союзником РФ в агрессии против Украины, поэтому силы обороны отрабатывают весь спектр угроз и принимают необходимые меры для того, чтобы эти угрозы не были выполнены противником.