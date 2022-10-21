ВСУ отразили вражеские штурмы вблизи пяти населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях — Генштаб 21 октября, 07:25 Генштаб сообщил подробности о текущей ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 21 октября.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов.

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Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу оккупантов.