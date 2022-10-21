ВСУ отразили вражеские штурмы вблизи пяти населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях — Генштаб

21 октября, 07:25
Поделиться:
Генштаб сообщил подробности о текущей ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил подробности о текущей ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 21 октября.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов.

Видео дня

Читайте также:
ВСУ могут освободить Херсон и значительно продвинуться на Донбассе до декабря — NYT

Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=IqITTnQtarA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X