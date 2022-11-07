Яковина: Путин выведет из Херсона войска, после чего скажет: «Объявляю перемирие» 7 ноября, 07:39 Улицы Херсона опустели (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Скорее всего, до зимы российские войска отойдут из Херсона, а диктатор Владимир Путин представит это как жест «миролюбия», предполагает международный обозреватель Иван Яковина.



В эфире Радио НВ он привел такой признак будущего отступления оккупантов, как принудительная эвакуация населения и ценностей из Херсона.

«Крадут картины из картинных галерей, из музеев вывозят экспонаты, памятники вывозят, даже могилу князя Потемкина выпотрошили, что еще раз доказывает: вывезли сначала мертвых, потом — живых, потому что для Путина мертвые, подземное, нижнее важнее, чем живые», — заметил Яковина.

Видео дня

Сколько бы мобилизованных россияне не переправляли на правый берег Днепра, это им не поможет, потому что их нужно снабжать — а все переправы под огневым контролем ВСУ.

«Чем больше людей будет в Херсоне, тем сложнее будет снабжать этот Херсон. А зимой это будет еще труднее. Если будет небольшой лед на Днепре (а там он может быть, хоть и не гарантированно), то корабли не будут ходить. А ледокол ты туда не притащишь, где ты его возьмешь? И возить понтонными, паромными переправами не получится. Короче говоря: полностью остановится снабжение. Возможно, только по трубе будет идти топливо туда», — обрисовал обозреватель перспективы агрессора.

В ближайшие недели Путин будет выводить войска с участков фронта, которые трудно удерживать, и попытается выбивать из удобных мест украинцев. При этом сдача Херсона фактически запрограммирована, потому что, по словам Яковины, этот город для Кремля — чемодан без ручки: нести тяжело, бросить жалко.

«Из Херсона, вероятно, будут выведены войска, после чего Путин скажет: „Я объявляю перемирие в одностороннем порядке“. То есть Россия прекращает все боевые действия, будет отбиваться, но сама не будет наступать. И предложит Украине начать всеобъемлющие переговоры о завершении конфликта. Скажут: „Мы готовы к компромиссам! Ждем мира и только мира! И, как жест доброй воли (театральная пауза), мы даже покидаем Херсон, хотя с политической точки зрения это наша территория. Нам тяжело, но ради того, чтобы заключить мир, мы даже на такие жертвы идем», — сказал эксперт.

Несколько дней подряд оккупанты принудительно вывозят жителей Херсона и его окрестностей на левый берег Днепра.

В отчете 5 ноября аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия готовит условия для контролируемого отхода из Херсона.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.