«Мы должны осквернить им праздник». Гармаш озвучил планы России и назвал три даты до конца года, которые имеют значение для Путина 26 июля, 21:43 Эксклюзив НВ Мариуполь, 18 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия намерена провести «референдумы» и аннексировать территории как минимум четырех областей Украины, убежден главный редактор издания Остров Сергей Гармаш.

В Интервью Радио НВ он рассказал, на какие три даты ориентируются в РФ и как Вооруженные силы могут разрушить планы оккупантов.

— Все, что делает Россия на оккупированных территориях, вырисовывается в конкретном сценарии?

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— Уже можно точно говорить, что намерением России является проведение «референдумов» и аннексия территорий как минимум четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской. Причем Донецкую, Луганскую планируется аннексировать полноту, то есть в пределах административных границ. Что касается Херсона и Запорожья, думаю, что не принято окончательное решение — оно будет зависеть от ситуаций на фронте, действий наших военных.

Мы знаем, что сейчас происходят определенные контрнаступательные действия и это, конечно, не позволяет россиянам зафиксировать за собой какую-то стабильную территорию, на которой они могли бы проводить референдумы и объявлять какие-то государства.

— Какие сроки они устанавливают для этого?

— Предварительно объявлялось 11 сентября — это так называемый единый день голосования в РФ, но уже можно говорить, что точно они не успевают до этой даты. Я не представляю, чтобы через месяц они смогли взять Донецкую область — пять месяцев линия фронта стоит на тех же пределах, которые были на 24 февраля, кроме юга области. Это будет очень тяжело им сделать, поэтому я думаю, что 11 [сентября] — нет.

Но у нас еще есть 7 октября — 70-летие Путина. Думаю, что российские военные любят к таким датам какие-то подарки делать своим вождям.

Давайте не забывать, что 30 декабря будет 100 лет со дня основания Советского Союза. Учитывая, что для Путина история имеет особое значение, думаю, что могут пытаться и к этому сроку что-то присоединить, воссоздать Советский Союз в какой-то форме.

Все будет зависеть, конечно, от их успехов или, я надеюсь, неуспехов на фронте.

— Как лучше всего испортить оккупантам этот праздник? Деоккупацией, военным способом вычистить их с украинской земли?

— Для того чтобы провести аннексию, у РФ есть закон целый, законодательные нормы. Кстати, в российском законодательстве нет слова «аннексия» или «оккупация». Все присоединения они делают только с согласия присоединяемого государства которое они присоединяют, или части, которую они присоединяют.

Чтобы аннексировать Запорожскую или Херсонскую область, им сначала нужно ее оккупировать. Затем они должны провести там референдум об объявлении независимости так называемых республик, Россия должна признать их. И только тогда они могут попроситься как независимые государства в понимании России присоединиться к РФ. И тогда РФ рассматривает это предложение и присоединяет их — принимает в состав.

Поэтому обязательно им следует провести референдум, чтобы объявить, что это независимые государства. Для этого им следует контролировать территории.

То есть мы имеем и можем это испортить, если мы не дадим им стабильного контроля на определенной территории.

Мы до сих пор держим несколько процентов Луганской области. Это не разрешает им провести там референдум. Если верить [главе Луганской ОВА Сергею] Гайдаю, они начали просто уничтожать эти населенные пункты для того, чтобы взять под контроль территорию. Не населённые пункты, а территорию в пределах адмиграниц Луганской области.

Донецкую область очень тяжело, а я думаю, что невозможно будет взять целиком.

Все, что мы должны делать, не дать им остановиться, окопаться, не дать им перейти в ситуацию позиционной войны.

Советник министра внутренних дел [Ростислав Смирнов] заявлял, что уже полторы недели линия фронта не двигается и это первый признак позиционной войны. Нам нельзя допустить позиционную войну. Нам нужно постоянно двигаться, беспокоить нашего противника, чтобы он не мог контролировать ситуацию настолько, чтобы там провести какой-нибудь референдум.

Это лучший, по-моему способ, осквернить им праздник.

Я уж не говорю о санкционных вещах. Санкции также не могут постоянно наращиваться — есть определенный предел. Думаю, что постепенно санкционная война тоже становится позиционной на истощение противника. Россия надеется, что Евросоюз скорее подвергнется ее газовому шантажу и отменит свои санкции. Евросоюз же надеется, что действие санкций накапливается и в ближайшее время российская экономика начнет ощущать на себе эти санкции.

Мы должны в комплексе делать все, чтобы враг слабел, но самое главное, чтобы не дать провести эти референдумы, аннексировать наши территории — не давать ему покоя. Если он остановился, нужно атаковать, если есть силы.

Надо, чтобы военные вопросы совпадали с нашими политическими целями. А политические цели — не допустить аннексии наших территорий, потому что после этого, как говорил [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, это уже будет война не за Украину, а с Россией. А Запад, к сожалению, боится войны с Россией, есть такой психологический фактор. И наша задача не дать этому психологическому фактору выйти на поверхность.

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