Даже не HIMARS. Почему здание ПТУ в Макеевке было полностью разрушено — объясняет Казанский. 4 января, 20:02 Мужчина смотрит на разрушенное здание ПТУ в Макеевке, которое российские оккупанты использовали как казарму, 3 января (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналист Денис Казанский в интервью Радио NV рассказал, что здание ПТУ в Макеевке было полностью разрушено не только из-за прямого попадания HIMARS.

«Главное на самом деле, от чего погибли эти люди, российские оккупанты, это даже не HIMARS, потому что они туда прилетели, но HIMARS не уничтожают здание полностью, там могло бы быть несколько десятков погибших, но на самом деле российское командование почему-то разместило там же, вместе с людьми, еще боекомплект, то есть склад оружия, снарядов, они взорвались. И из-за этого взрыва здание было разрушено, и там почти не осталось живых», — рассказал Казанский Радио NV.

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Журналист напомнил, что публиковал видео с телами российских захватчиков, лежавших прямо на улицах поселка Путь Ильича.

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке .

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ № 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину.

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил количество жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.

