Генштаб рассказал о ситуации на Харьковском направлении

16 июня, 07:21
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Оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских войск на Харьковском направлении (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских войск на Харьковском направлении (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей.

Об этом сообщает Генштаб.

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Для сковывания украинских подразделений и недопущения перехода в наступление оккупационные войска РФ совершали интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.

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На Слобожанском направлении армия РФ перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

Накануне сообщалось, что на Изюмском направлении ВСУ проводят контратаки, продолжая освобождать близлежащие населенные пункты от сил противника.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины

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