Генштаб рассказал о ситуации на Харьковском направлении 16 июня, 07:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских войск на Харьковском направлении (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей.



Об этом сообщает Генштаб.

Для сковывания украинских подразделений и недопущения перехода в наступление оккупационные войска РФ совершали интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.

Видео дня

На Слобожанском направлении армия РФ перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

Накануне сообщалось, что на Изюмском направлении ВСУ проводят контратаки, продолжая освобождать близлежащие населенные пункты от сил противника.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.