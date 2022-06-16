Генштаб рассказал о ситуации на Харьковском направлении
Оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских войск на Харьковском направлении (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей.
Об этом сообщает Генштаб.
Для сковывания украинских подразделений и недопущения перехода в наступление оккупационные войска РФ совершали интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.
На Слобожанском направлении армия РФ перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.
Накануне сообщалось, что на Изюмском направлении ВСУ проводят контратаки, продолжая освобождать близлежащие населенные пункты от сил противника.
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