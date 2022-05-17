Добрый вечер, мы из Николаева. Как и зачем Кирилл Тимошенко из ОП съездил в гости к Виталию Киму на Николаевщину — репортаж НВ 17 мая, 18:11 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською В Николаеве недавно в квартирах появилась техническая вода, а теперь есть и места, где можно набрать питьевую (Фото:Александр Медведев / НВ)

Во время поездки по Николаевщине заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заверил НВ: программа Большое строительство все еще существует, хотя и стоит на паузе.

«От нашего города до атомной электростанции [Южноукраинской АЭС] всего 25 км, — говорит Евгений Величко, городской голова 35-тысячного Вознесенска, указывая на север. Потом, обращаясь к югу, продолжает. — А еще отсюда можно по суше добраться до Одессы».

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Но со свободным передвижением по самому Вознесенску сейчас есть проблемы. Об этом свидетельствует разрушенный автомобильный мост через реку Мертвовод, которая течет через город. Именно возле него и стоит Величко.

Этот переезд вместе с соседним железнодорожным мостом еще 2 марта взорвали ВСУ, чтобы остановить врага: оккупанты в то время уже захватили восточное заречье Вознесенска — район Болгарка.

Продвижение россиян украинцы не только остановили, но и выбили врага подальше отсюда. «Ребята из ВСУ оттеснили их, это настоящие герои», — вспоминает ожесточенные мартовские бои Величко.

Но мост с тех пор стоит разрушенным. Чтобы понять, что с ним делать, в Вознесенск прибыла целая делегация: Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента (ОП), приехавший из Киева с рабочей поездкой на Николаевщину, и Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации (ОВА).

В компании с Величко оба осматрели разрушенное до основания сооружение.

Потом все чиновники отправились на юг — в городок Новая Одесса, который стоит на Южном Буге. Здесь ВСУ тоже взорвали стратегический мост, о котором не стоит жалеть — еще до войны местные прозвали эту старую конструкцию «мостом смерти» из-за ее аварийного состояния.

Кирилл Тимошенко, заместитель главы ОП, говорит: государственная гуманитарная помощь сейчас преимущественно идет на деоккупированные территории / Фото: Александр Медведев / НВ

Неподалеку в рамках президентской программы Большое строительство, за которое на Банковой отвечал именно Тимошенко, возводили новый, 100-метровый мост, названный Троицким. Успели завершить его почти на 90%.

«Как долго строили новый мост?», — поинтересовался НВ у Александра Антощука, присутствовавшего на месте начальника службы автомобильных дорог Николаевщины. «Меньше года», — как-то по-военному отвечает он. «Мы долго не строим», — сразу уточняет Тимошенко.

Антощук хотел бы, чтобы Троицкий мост все же как можно быстрее завершили — по его подсчетам, это обойдется в 45 млн грн. Сейчас, мол, функционирует временная объездная дорога, по которой идет автомобильный транспорт, но она не выдерживает больших нагрузок. «Надо с военными поговорить. Мост же монолитный, а если его, не дай бог, придется взрывать? И тогда вопрос — зачем сейчас тратить 40 млн грн?», — отвечает хозяйственному начальнику местных дорог Тимошенко. «Мы будем его защищать!» — не теряет надежды Антощук.

Тем временем Ким вспоминает, как в марте ВСУ остановили войска РФ в Николаевской области. «Они заехали на прорыв, мы их начали отрезать от всего и жечь им топливо. Они начали трясти наши заправки, мы начали взрывать свои же заправки. Оставили их без топлива. И они убежали дальше», — рассказывает он.

Сейчас враг не продвигается в сторону Николаева, но постоянно обстреливает облцентр системами залпового огня — Смерчами и Ураганами. Утром 13 марта, когда состоялась встреча у Троицкого моста, город тоже обстреляли. «Пожар уже потушен. Мы как китайцы, работаем в таком же темпе», — улыбается Ким.

И вся делегация во главе с Тимошенко двигается на Николаев.

В пути НВ пообщался с бывшим журналистом и экснардепом Сергеем Лещенко, советником главы ОП и членом наблюдательного совета Укрзализныци (УЗ): с какими наибольшими проблемами сталкивается сейчас железная дорога?

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, возле разрушенного российскими обстрелами здания облгосадминистрации / Фото: Александр Медведев / НВ

Это, в частности, финансовые трудности. Прошлый год УЗ закончила с прибылью в 0,5 млрд грн за счет повышения тарифов и прямого контракта на электроэнергию с государственным Энергоатомом. У компании были амбициозные планы на 2022-й — планировала выйти на прибыль в 2 млрд грн. Но война все изменила: УЗ бесплатно перевозила пассажиров эвакуационных рейсов, ей разрушили инфраструктуру — россияне постоянно бьют по тяговым подстанциям и мостам. Да и деловая активность упала, что снизило грузопоток.

Большой проблемой стало уничтожение мариупольской Азовстали, добавил Лещенко, ведь это был единственный меткомбинат в стране, производивший железнодорожные рельсы. Теперь их придется закупать за границей.

Кроме того, во время войны УЗ показала, что может чрезвычайно эффективно работать в кризисных условиях. Например, разрушенный Ирпеньский железнодорожный мост был восстановлен за месяц. «Когда иностранцы это видят, их это очень впечатляет», — уточнил Лещенко.

Поскольку речь зашла об иностранцах, НВ поинтересовался: как УЗ перевозит западных политиков и звезд, которые начали посещать Украину. Обычно иностранные чиновники прилетают в польский Жешув, дальше на машине едут в Перемышль, а оттуда следуют специальным вагоном, прицепленным к поезду, в Киев — этот путь занимает 10 часов. «В вагоне у них есть все необходимое для работы», — пояснил Лещенко.

И в это время мы заезжаем в Николаев.

Пошли по воду

В Николаеве гости из Киева сразу попали в спальный микрорайон Намыв. Название не случайно: в 1970-х в акватории Бугского лимана искусственно сделали 130 га суши, — их и застроили.

Делегация двинулась мимо советских типовых многоэтажек, пока не попала в один из дворов, посреди которого стоит мобильный водопровод, — в нем местные жители набирают питьевую воду.

Николаев в течение месяца жил без воды — враги разбили соответствующую инфраструктуру. Недавно коммунальщики наконец-то начали заполнять резервуары в разных районах тем, что набрали из Южного Буга, и запустили ряд скважин. В домах недавно появилась вода — пока техническая.



Но проблема остается, рассказывает городской голова Николаева Александр Сенкевич, который присоединился к киевской делегации уже в самом городе.

Мэр Николаева Александр Сенкевич с грустью констатирует, что в городе почти полностью остановилась любая бизнес активность / Фото: Александр Медведев / НВ

Сейчас воду из Южного Буга, по его словам, будут перекачивать на 4 станции очистки. Но денег местного бюджета, и государственного, на организацию постоянного водоснабжения не хватит. Нужна, объясняет мер, помощь международных фондов.

Тем временем к Сенкевичу подходит местная пенсионерка. Называется Татьяной.

«В моем доме — семь инвалидов, которые не могут выйти из квартир. Как решить проблему с доставкой бесплатного хлеба и консерв? — спрашивает она. — Я уже писала вам на этот счет».

«Куда писали? В Фейсбук?» — уточняет мэр.

«В Вайбер писала. А вы знаете, как я с начальником соцзащиты поговорила? Он мне нагрубил. Я позвонила в Киев и пожаловалась на него. Он меня знаете куда послал?» — продолжает пенсионерка.

«Не говорите этого вслух, позади нас стоят дети», — тихим голосом говорит Сенкевич.

«Он меня к Путину послал!» — не останавливается пожилая женщина.

«Ну, это безобразие. Я вас услышал», — успокаивает ее мэр.

«Как же мне надоел этот Путин!» — вдруг вмешивается в разговор мальчик, — один из тех, кто стоял позади.

Его отец тоже подключается к разговору, рассказывая мэру, что остался с семьей в городе. Жена с детьми, — а кроме сына у него еще и 4-месячная дочь, — отказалась выезжать, несмотря на частые обстрелы. Сам же мужчина работает на Николаевском глиноземном заводе, который, как и другие предприятия города, сейчас остановился.

В этом штабе гуманитарной помощи работают около 30 волонтеров, которые сортируют и собирают гумпомощь / Фото: Александр Медведев / НВ

Сенкевич сочувствует собеседнику, а потом объясняет, что из когда-то почти полумиллионного города во время войны уехала половина жителей. За месяцы вторжения от обстрелов погибли 96 горожан, среди которых был и один ребенок. А еще 420 николаевцев получили ранения.

К счастью, последние несколько недель погибших нет, уточняет мэр, в чем городские власти видят хороший знак.

Но есть и другая большая проблема — деловая активность в Николаеве сошла на нет. «Наш крупнейший налогоплательщик — завод Заря Машпроект — не работает: его бомбили несколько раз. Весь крупный бизнес закрылся. Да и маленький — тоже: на весь город работает 5−6 кафе», — говорит городской голова. По его словам, держатся только коммунальные предприятия, рынки и розничная торговля.

Из Намыва вся делегация переезжает в центр — перед Николаевской облгосадминистрацией (ОГА) должен пройти брифинг Тимошенко и Кима по поводу возобновления водоснабжения в городе.

Небольшую трибуну под микрофоны установили на площади перед ОГА, и потому Тимошенко с Кимом выступали на фоне ужасных руин: в конце марта россияне обстреляли здание администрации, частично разрушив его конструкцию, в результате чего погибли 36 человек.

Местные журналисты спрашивали о воде и об оккупированном небольшом городе Снигиревка, расположенном к востоку от Николаева, на границе с Херсонщиной. Также их интересовало положение украинских защитников мариупольской Азовстали, ведь среди них есть и николаевские морпехи. «Мы очень надеемся на любой путь, который поможет вытащить ребят оттуда живыми. Мы делаем много всего на дипломатическом и переговорном фронте [ради этого]», — объяснил Тимошенко, как представитель Банковой.

В начале марта ВСУ взорвали мост в Вознесенске Николаевской области, что помогло остановить наступление врага / Фото: Александр Медведев / НВ

Мосты, квартиры и владелец Ингульца

Перед выездом из Николаева киевская делегация попала в один из гуманитарных штабов города. В нем работало около 30 волонтеров: сортировали и собирали коробки с помощью, которую потом будут развозить по всей области.

Александр, руководитель штаба, объяснил: сложнее всего доставлять гуманитарные грузы в оккупированную Снегиревку. От Николаева до фронта — а это чуть больше 20 км — их везут фурами, а дальше уже действуют местные волонтеры. «Они знают все тропы», — охарактеризовал этих сталкеров Александр.

Далее киевская делегация покинула город, а Ким попрощался с Тимошенко.

Мы попадаем на автозаправку, где НВ провел короткое интервью с замглавы ОП.

«Как вы понимаете, что этот мост можно восстанавливать, а тот — нет?

В первые дни после деоккупации Киевской, Черниговской областей, первое задание было сделать проезды на тех участках, где мосты были разрушены. Мы последовали такой логике: как только ГСЧС разминировало территорию, военные давали добро, чтобы мы делали туда проезд, кроме нескольких участков. Мы сразу начинали отсыпать проезды, чтобы можно было проезжать. Это временное решение. У нас немного локаций, где мы делаем постоянное решение. Это, например, Стоянка [под Киевом]. Но мы пока не спешим с восстановлением постоянных мостов, потому что понимаем, — идет война.

Мы сегодня были там, где наши военные взорвали мосты. Можно ли их отстроить?

Есть одна локация, где был недостроен мост по Большому строительству [Троицкий мост]. Там оставался месяц работы. Мы будем еще общаться с военными. Потому что здесь палка о двух концах. Если мы оставим мост недостроенным, вся эта уже насыпанная подушка будет рассыпаться. Поэтому нужно решить: выделить ли средства и достроить, если военные разрешат. Или не выделять средства и пользоваться временным переездом.

Но по постоянным решениям, мы сейчас занимаемся только проектированием. Чтобы как только придет мир в Украину, мы сразу могли строить, а не ждать проектирования, экспертизы и так далее.

Николаевские журналисты интересуются у Тимошенко и Кима ситуацией с водоснабжением в городе и восстановлением разрушенной инфраструктуры / Фото: Александр Медведев / НВ

А что с жильем? Где уже его можно строить?



Для нас самая главная цель — расселить переселенцев в разных регионах. Поэтому мы разделили все на этапы.

Мы выкупаем у застройщиков еще не проданные квартиры — это несколько тысяч объектов. Государство будет предоставлять их переселенцам на время. А как только будет отстроено их постоянное жилье, тоже государством, они переселятся в свои квартиры, дома и так далее. А эти квартиры будем предоставлять военным и другим людям, которые стояли в очередях годами. Сейчас у нас по выкупу несколько тысяч квартир и по строительству — 16 регионов по 2 тыс. квартир. Это 32 тыс. квартир.

Когда опять включат в «цифре» оппозиционные каналы (5-й канал, Прямой, Эспрессо)?



Это вопрос к СНБО.

Почему мэру Херсона Игорю Колыхаеву Банковая позволяет работать в оккупации? Вы уверены, что он не двойной агент?

Я ему предлагал уехать. Он говорил, что много аппарата, людей, семьи и так далее. Мы предложили, что мы можем выйти на переговоры, чтобы их выпустили. Но господин Колыхаев решил, что будет там со своей общиной находиться. Что там происходит, — наши спецслужбы немного понимают. Но об этом уже будем потом говорить. Мы с ним сотрудничаем, как с главой города. Мы считаем его главой города".

Машины заправлены, и мы отправляемся в столицу.

Но маленькая киевская компания еще заезжает в Кировоградскую область, чтобы встретиться с Александром Поворознюком, аграрием и владельцем футбольного клуба Ингулец.

Александр Поворознюк, агробизнесмен и владелец ФК Ингулец из Кировоградщины, стал интернет-звездой благодаря видеообращению "Вова, еб...ш их, бл...дь" / Фото: Александр Медведев / НВ

В начале войны Поворознюк записал короткое видеообращение с нецензурными высказываниями, в котором поддержал президента Владимира Зеленского, хотя и отметил, что не голосовал за него. Видео стало вирусным, равно как и музыкальный трек с его цитатами под названием «Вова, еб… ш их, бл… дь».

Встреча была закрытой, но НВ успел спросить после нее у Поворознюка, что он сказал бы Путину, если бы представился такой случай. «Х.йло ты конченое, какого х… я ты сюда пришел. Ты должен понять одно, что украинская свобода — это самое дорогое, что у нас есть. И мы ее не отдадим», — словно наговаривая новое видео, быстро заявил тот.

С этими словами все приезжие соглашаются и прощаются с экстравагантным владельцем футбольного клуба.

И делегация отправляется в Киев.

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