Финал Лиги чемпионов 2018 в Киеве. Что происходит в городе - онлайн

26 мая в Киеве проходит финал Лиги чемпионов - в главном матче встретятся английский Ливерпуль и Реал Мадрид. НВ ведет трансляцию событий этого дня в украинской столице.

12:14 Она также отмечает, что сегодня можно отлично прокатиться по Большой Васильковской на велосипедах - для автомобилей улица перекрыта.

12:08 Как и ожидалось активизировались мелкие воришки, пишет журналист НВ Кристина Бердинских.

11:56 Фанаты Ливерпуля поддерживают свой клуб заметно активней, чем фанаты Реала, даже нападение хулиганов в баре их не напугало, отмечает журналист НВ Кристина Бердинских.

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11:54 Фанаты Реала в ожидании матча показывают футбольный мастер-класс.

11:48 Уже 10 тысяч человек прибыли на финальный матч Лиги чемпионов, сообщают пограничники, 7 тысяч из них - за последние сутки. Основной поток прилетает в аэропорты Киева, а к обеду ожидается массовое их прибытия автобусами, преимущественно через западный участок границы.

11:45 Фанатов Ливерпуля, которые прилетели сегодня в Борисполь на желтых автобусах привозят в парк Шевченко.

11:43 В точке сбора фанатов Реала возле Дворца Украина активно продают сувениры. Самым ходовым почему-то оказалась матрешка, сообщает корреспондент Радио НВ Богдан Амосов.

11:37 Давайте еще раз посмотрим, как тренировались команды в преддверие матча. Как проходили открытые тренировки на поле НСК Олимпийский 25 мая можно увидеть здесь.

11:30 Ночью у бывшего памятника Ленину фанаты Ливерпуля зажигали заранее, сообщает главред НВ Виталий Сыч.

11:27 Английские фанаты уже в ожидании главного футбольного события сезона, а на Бессарабский рынок не доехало мясо - доставка не преодолела футбольную осаду.

11:25 Из-за финального матча сегодня перекрыт центр Киева. Смотрите где именно перекроют дороги.

11:09 Итак, сегодня на НСК Олимпийский состоится долгожданный финал Лиги чемпионов. Главные факты о финальном матче и его участниках можно прочитать здесь.

В Киеве футбольный праздник длится уже несколько дней. На Крещатике с 24 мая открылся городок Фестиваль чемпионов для футбольных болельщиков. В день финального матча он закроется в 20:00, но игру можно будет посмотреть неподалеку.

Один из финалистов - футбольный клуб Ливерпуль - опубликовал видео своего прибытия в Киев.

Болельщики, которые не смогли приобрести билеты на финал Лиги чемпионов, смогут бесплатно прийти на прямую трансляцию матча на Контрактовой площади. Какой будет атмосфера на первом в истории УЕФА публичной трансляции финала Лиги чемпионов на большом экране, также можно будет узнать здесь.