Окружить Авдеевку, чтобы защитить Донецк. Военный о том — что пытается сделать враг в самой горячей точке фронта

24 марта, 10:56
Эксклюзив NV
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По словам Тараса Березовца, враг обстреливает в Авдеевке не военные объекты, а жилые дома или индустриальную застройку (Фото:Evgeniy Maloletka / AP)

По словам Тараса Березовца, враг обстреливает в Авдеевке не военные объекты, а жилые дома или индустриальную застройку (Фото:Evgeniy Maloletka / AP)

Автор: Роман Фещенко

Тарас Березовец, политолог и офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ, который сейчас находится на фронте на восточном направлении, рассказывает о том, что происходит в районе Авдеевки, которая стала одним из эпицентров войны

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), оккупационная армия РФ существенно замедлила свое наступление под Бахмутом, но взамен сконцентрировала усилия на развертывании маневров по другим направлениям, в частности, в районе Авдеевки. Теперь это одна из самых горячих точек.

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О том, что там происходит, NV расспросил политолога и офицера Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тараса Березовца, который сейчас находится неподалеку и знаком с ситуацией.

Теги:   Донбасс Донецк Донецкая область Интервью NV Авдеевка Окружение Тарас Березовец Российско-украинская война Бахмут Контрнаступление Деоккупация Донбасса деоккупация

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