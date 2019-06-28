Что происходит в Станице Луганской с началом отхода войск? Вчера, 05:24 7594 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Пресс-центр ООС станица Пресс-центр ООС

Резервы украинской армии у Станицы Луганской находятся в боевой готовности и готовы вернуться на покинутые позиции, сообщает штаб Объединенных сил на Донбассе.

Резерви української армії біля Станиці Луганської перебувають у бойовій готовності й готові повернутися на залишені позиції, повідомив штаб Об'єднаних сил на Донбасі у четвер.

Водночас, додають там, противник — так звана «народна міліція ЛНР» — також почав відведення своїх сил від міста.

«Відповідно до Мирного плану та реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської - відійшов від пішохідного мосту», — йдеться у повідомленні штабу ООС.

Групи розмінування ЗСУ та ДСНС перевіряють дорогу, вздовж якої проходить розведення сил та на якій розташований пункт в'їзду-виїзду з підконтрольної Києву території до району самопроголошеної «ЛНР».

«Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської знаходяться у повній бойовій готовності. У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі, українські військові негайно повернуться на свої позиції», — наголошують у прес-центр Об'єднаних сил.

Відповідно до оперативних зведень штабу, обстріли на Донбасі не припиняються, зокрема і на Луганщині, однак в районі Станиці Луганської за минулу добу порушень перемир’я не зафіксовано.

Що кажуть у «ЛНР»

Підконтрольні проросійським силам на Луганщині медіа підтверджують початок відходу «народної міліції ЛНР», однак не уточнюють, біля яких саме позицій у Станиці Луганській воно відбувається.

Вказується лише, що перший етап відходу може тривати до трьох днів.

Водночас лідер самопроголошеної «ЛНР» Сергій Пасічник розповів російській агенції «РИА Новости», що процес розведення сил біля Станиці Луганської «поки що проходить без ексцесів».

Початок розведення сил

https://www.facebook.com/watch/?v=442 382 593 159 997

У середу у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів. Українські військові залишили одну з передових позицій там.

«Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, що знаходилась перед КПВВ „Станиця Луганська“. Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони», — йшлося у заяві штау ООС.

При цьому, тоді там зазначали, що про дзеркальні дії з боку бойовиків поки що невідомо: «Наразі невідомо, чи відвів своїх військових противник, за цим стежать уже представники наглядової місії ОБСЄ».

У Штабі ООС пояснили, що найближчими днями очікують на приїзд представника української сторони в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми — очікується, що після цього відведення підрозділів продовжиться.

Процес розведення військ біля Станиці Луганської міг розпочатися і раніше — перші домовленості про це були ще у 2016 році.

Однак, за умовами, було необхідно, щоб режим тиші у цьому районі протримався щонайменше тиждень. Жодного разу такого не траплялося — було зірвано близько 80 спроб розвести війська.

У цих зривах сторони звинувачували одна одну.

Зараз командування Операції об'єднаних сил каже, що зробило перший крок до мирного врегулювання, попри порушення перемир’я з боку проросійських сил.

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