«Оружейный винегрет». Обстрелы Северодонецка не утихают полторы недели, жилищный фонд на 90% поврежден — интервью с главой ВЦА 25 мая, 18:26 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Разрушенный в результате российских обстрелов жилой дом в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в интервью Радио НВ рассказал, что происходит в городе, который россияне почти непрерывно обстреливают за последние 10 дней.

Война России против Украины — главные события 25 мая

— Какова ситуация в городе на сегодняшний день? Есть ли возможность эвакуироваться из Северодонецка?

— Пока сообщение между Северодонецком и Лисичанском сохраняется, но оно довольно затруднено. Сегодня был обстрелян второй мост, есть повреждения. Ситуация достаточно напряженная.

Видео дня

— Есть ли у гражданских возможность находиться в укрытиях?

— Люди прячутся в укрытиях — подвалах жилых домов, где они есть; скапливаются в нескольких бомбоубежищах, находящихся на территории города.

Мы стараемся разъяснять людям, что сейчас достаточно опасное время, и нужно минимизировать пребывание на открытом пространстве, поскольку обстрелы не стихают и на час. Город под постоянными обстрелами.

— Есть ли возможность общаться с местными? Какова ситуация со связью?

— Связи у нас нет почти полторы недели, поэтому коммуникация сейчас почти отсутствует. Она возможна только в минуты затишья, при перемещении людей, в личном общении.

— Я так понимаю, что договоренности о режиме тишины, зеленых коридорах с россиянами не удаются.

— Мне о таких случаях в настоящее время неизвестно.

— Сколько дней под непрерывными обстрелами находится Северодонецк?

— Наверное, уже больше 80 суток Северодонецк находится под обстрелами, но последние полторы недели они почти не стихают.

— Сколько гражданских еще остается в городе?

— Согласно приблизительным подсчетам нашего гуманитарного штаба, в городе остается около 12−13 тысяч населения.

— Есть ли возможность доставлять лекарства и оказывать им медицинскую помощь?

— Минимальную медицинскую помощь раненым мы стараемся оказывать. Это первая помощь. Более [комплексная] помощь оказывается только после эвакуации. Мы пытаемся вывозить всех в Лисичанск и дальше, в Бахмут, поскольку оказывать профессиональную, квалифицированную медицинскую помощь в городе, несмотря на то, что присутствуют врачи, физически невозможно — больница у нас почти уничтожена.

В полевых условиях предоставляется помощь, которая может быть предоставлена парамедиками.

— Из какого вооружения атакует враг? Генштаб сообщает, что у россиян заканчиваются высокоточные боеприпасы, и они не бьют прицельно по каким-то объектам, а беспорядочно обстреливают все, что могут достать.

— Фактически город обстреливается и из крупнокалиберной артиллерии, и из минометов, и делаются и авиаудары по городу, поэтому это такой оружейный винегрет, чтобы просто город разрушить, повлечь за собой хаос, панику. Обстреливают и жилые кварталы, и какие-то центральные объекты без какой-либо особой цели: там нет каких-то военных объектов, просто уничтожаются жилые кварталы.

— Какие объемы разрушений сейчас? Что уцелело в городе?

— Уцелели отдельные фрагменты жилых домов. Возможно, несколько десятков жилых домов, более или менее еще целых благодаря своему удачному расположению относительно направлений обстрелов. А процентов на 90, вероятно, жилищный фонд имеет признаки повреждений.

— В какой помощи сейчас город больше всего нуждается?

— Прежде всего городу нужна тишина. Городу нужно, чтобы все же мы отогнали орков от его границ и у нас было более или менее тихо. А дальше любая помощь необходима для города. Это и продукты питания и предметы первой необходимости. Все это мы пытаемся завозить централизованно и благодаря волонтерам, которые нам тоже помогают.

Сейчас городу для выживания необходимо сохранить наши пути сообщения. Все мы желаем только одного — победы и тишины, чтобы можно было городу восстанавливаться.

— Британская разведка предполагает, что в ближайшее время город может быть оцеплен. Как вы к таким прогнозам относитесь?

— Наши военные делают все, что зависит от них, для того, чтобы сохранить фланги, доступ к городу и защищать его. Мы уверены, что у них получится.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.