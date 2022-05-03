Подрыв дамбы, спасший Киев. В затопленном поселке Демидов десятки домов до сих пор стоят в воде — репортаж НВ 3 мая, 10:16 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Демидов (Фото:НВ / Александр Медведев)

Подрыв дамбы на въезде в Демидов возле села Козаровичи привел к выходу реки Ирпень с берегов. Разлив реки не позволил русским войскам прорываться в Киев напрямую. Как живет ныне затопленный поселок Демидов — в репортаже НВ

25 февраля Вооруженные силы Украины взорвали мост через реку Ирпень, чтобы не допустить прорыв врага в сторону Киева. Тогда же военные взорвали дамбу на въезде в Демидов, возле села Козаровичи. Дамба препятствовала поступлению воды в реку Ирпень из Киевского водохранилища. После подрыва река вышла из берегов, создав таким образом трясину. Поселок Демидов затопило. Несмотря на то, что несколько десятков домов здесь до сих пор остаются подтопленными, а огороды стоят в воде, большинство местных жителей об этом не жалеют. Хоть и сетуют на медленную откачку воды.

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«Взрыв не позволил россиянам прямо пойти на Киев. Поскольку взорвали мост, а тут тоже не было прохода. С этой стороны реки была наша оборона, и они не давали россиянам сделать понтоны через взорванный мост. У самого моста стояло много их техники, разбитые БТРы и БМП. Когда их оттаскивали, в тех БМП еще были мертвые россияне. Короче говоря, из-за подрыва дамбы и моста они не смогли выйти на Киев. Если бы они шли напрямую, через час они бы уже были на площади Шевченко, на Минском массиве… Там было бы то же самое, что в Буче или Гостомеле», — рассказывает электрик Владимир Хорунжий. Он работает на насосной станции возле села Козаровичи, которая качала воду из реки Ирпень в Киевское море — уровень воды в реке на 6 метров ниже уровня воды в Киевском море. Сам Владимир родом из Демидова. Рассказывает, что в поселке затопленными остаются около 70 домов. Соседним селам — Дымеру и Козаровичам — повезло больше, поскольку они располагаются выше Демидова.

Владимир Хорунжий / Фото: НВ / Александр Медведев

«В Демидове затопило в основном дома, стоящие у дамбы. Там, возле села, еще есть дополнительная защитная дамба. Но стихии такого масштаба давно не было. Столько лет за ней не ухаживали. Она, видимо, дала пробоину и вода пошла в деревню», — рассказывает Владимир.

По его словам, сейчас уровень воды в Киевском море стабилизировался. «Вода из Ирпеня сама попадает в Киевское море, поэтому уровень сейчас более-менее стабилен. Отчасти уровень воды уже спал, но не настолько, чтобы там можно было жить как раньше. Мой брат живет в низине, дом сухой, но огород весь в воде», — объясняет мужчина.

Взорванная дамба возле Козаровичей / Фото: НВ / Александр Медведев

Как только российские оккупанты покинули Киевщину, 31 марта, на мосту через Ирпень в Демидове обустроили временную переправу — чтобы люди могли вернуться домой или беспрепятственно уехать. На работу Владимир Хорунжий и другие сотрудники насосной станции возле Козаровича вышли 5 апреля.

Владимир Хорунжий показывает служебное помещение и рассказывает, что после подрыва плотины воды на насосной станции было по колено. «Мы все убрали, воду выкачали, теперь сушим это все, возвращаемся к жизни», — улыбается электрик.

Насосная станция возле Козаровичей / Фото: НВ / Александр Медведев

В самом Демидове, на улице Киевской, 66, живет 72-летняя Ева Михайловна. Ее дом расположен на возвышенности, потому его не затопило. Но 4 марта в 15 метрах от ее дома упала российская ракета. Стена оторвалась от дома, посыпался потолок, веранда полностью уничтожена. Бетонный забор снесло взрывной волной. Женщина едва выбралась из заваленного дома.

«Ракета летела очень низко. Россияне ее запустили. Наши ее сбили, а половина ракеты упала сюда. Я увидела, что в сторону моего дома идет огненная лавина, так я успела забежать в спальню и тогда все стало валиться внутрь дома. Дети подумали, что меня не стало. В доме все обрушилось, и я не могла выйти. Потом уже зять с дочерью меня доставали», — вспоминает Ева Михайловна, и жалуется на то, что после взрыва у нее почти пропал слух.

Ева Михайловна Фото:

Несмотря на это, женщина радуется, что оккупантов выгнали из Киевской области. Она благодарна ВСУ, решившим взорвать дамбу.

«У нас здесь было очень страшно. С 24 февраля все танки шли сюда. Но наши — умнички. Взорвали мост, река здесь все затопила. Россияне никак не могли перейти. Наши еще поснимали все знаки, поэтому они не знали, куда ехать и бродили здесь, искали любую дорогу, чтобы поехать на Ирпень. Затем россиян из Ирпеня стали гнать на Чернобыль. Они прятались по домам, забирали наши машины. И когда наши стали их бомбить, они убежали на Иванков, на Чернобыль», — рассказывает женщина. Эти полтора месяца в оккупации она с детьми жила в подвале или в доме. На улицу они почти не выходили.

Демидов / Фото: НВ / Александр Медведев

«Россияне жили у соседей, сразу сказали не выходить, потому что щадить никого не будут. Пришли, забрали у ребят телефоны и сказали не выходить из подвала», — вспоминает Ева Михайловна. Сама она белоруска по происхождению. Родилась в деревне Копище на границе с Беларусью. Считает, что белорусы наравне с россиянами виновны в этой войне.

«У Путина нет жалости, потому что его солдаты издеваются, пытают и насилуют людей. А Лукашенко знает, какое горе тут было во Втору мировую войну (13 июля 1943 года в Копыще 2887 невинных местных жителей немцы пытали и сожгли живьем, из них 1347 — дети, — ред.). Он знал, что такое война, и он допустил это», — объясняет Ева Михайловна.

Информация о военных преступлениях российских военных в Вышгородском районе начала появляться еще во время оккупации этой территории. Местные, которым удавалось выйти из окружения, рассказывали: оккупанты приковали на всю ночь человека на парковке, российская военная техника заезжала во дворы мирных жителей. Постурала информация о массовом разграблении домов и магазинов.

Река Ирпень вышла из берегов / Фото: НВ / Александр Медведев

Владимир Хорунжий, вернувшийся в Демидов 25 февраля, вспоминает, как россияне грабили местный магазин.

«Тогда был запрет на продажу алкоголя, но в магазине он остался. Я видел, как они приехали на БТР и грузили туда водку. Когда место в БТРе закончилось, вытащили запасное колесо, еще напихали туда водки и уехали. А это колесо долго там еще лежало. Может, кто-то забрал себе для трактора», — рассказал мужчина.

Сколько человек в Демидове погибли за время оккупации пока неизвестно. 9 марта Национальная полиция сообщила об обстреле эвакуационной колонны, в результате которого погиб полицейский Алексей Пономаренко. 5 марта в Демидове был убит местный житель Андрей Костюченко. Он подвозил людей, которых нужно было эвакуировать, в основном семьи с детьми.

Демидов / Фото: НВ / Александр Медведев

Вглубь села, на улице Нижний Вал, расположенной у защитной дамбы, подтопленные дома стоят в ряд. Здесь на сухой части улицы местные жители устроили поминки. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказывает, что за время оккупации погибли ее двоюродный брат и одноклассник.

Демидов / Фото: НВ / Александр Медведев

«Мы поминаем своих. У меня двоюродного брата расстреляли русские. Между Козаровичами и Демидовом. Он просто шел по дороге. Его забрали, сломали пальцы, руку. И пуля в затылок. Его нашли 6 апреля. Опознали по татуировке, по одежде. И одноклассника моего замучили. Он с биноклем ездил, осматривал их позиции. Его нашли позже, 16 пуль в теле», — рассказывает местная жительница. Сама она живет в подтопленном доме.

Ее сосед подтверждает: уровень воды постепенно падает. «У меня скважина затоплена, канализационные ямы, подвалы, все. Сейчас немного уровень воды спал, но раньше здесь, где мы стоим, вообще нельзя было пройти», — рассказывает мужчина.

Откачка воды в Демидове / Фото: НВ / Александр Медведев

Со стороны защитной дамбы — три мотопомпы. Они перекачивают воду из огородов людей через дамбу реки. За насосами следит Сергей, сотрудник ГСЧС. По его приблизительным оценкам, выкачка воды может занять около месяца, если будет топливо.

«Мотопомпы качают воду круглосуточно, днем и ночью. Наша помпа уже неделю где-то стоит, люди три недели качали своими маленькими помпами.

Откачка воды в Демидове / Фото: НВ / Александр Медведев

Пока мы не откачаем воду, люди не смогут посадить огороды", — объясняет он, и добавляет, что намерен выкачать воду полностью.

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