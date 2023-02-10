Войска РФ продвинулись в районе Бахмута, но понесли огромные потери под Угледаром — британская разведка 10 февраля, 09:59 Украинская армия удерживает Бахмут уже более семи месяцев (Фото:Yevhen Titov/Reuters)

Войска РФ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, но понесли большие потери под Угледаром во время своих наступательных операций.

Об этом сообщили в Минобороны Британии в Twitter в ежедневной сводке.

По данным британской разведки, на северной окраине Бахмуте наемники ЧВК Вагнера продвинулись на 2−3 км на запад, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.

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На юге российские подразделения продвинулись к западу от Угледара.

«Однако российские части, вероятно, понесли большие потери в районе Угледара, поскольку в бой были брошены неопытные подразделения. Российские войска, вероятно, бежали и бросили не менее 30 практически неповрежденных бронемашин в одном инциденте после неудачного штурма», — добавили там.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Оккупанты пытаются захватить контроль над трассой Константиновка — Бахмут, но ВСУ оказывают мощное сопротивление.

Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

7 февраля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорил, что военные РФ не держат трассу на Бахмут под полным огневым контролем, пытаясь использовать в городе тактику «клещей», когда обходят населенный пункт с обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытаются окружить Бахмут и сломать оборону ВСУ.







