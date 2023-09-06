В пыточных РФ в оккупированном Мариуполе еженедельно исчезают десятки людей — советник мэра 6 сентября, 23:58 Мариуполь, 16 августа (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В пыточных россиян во временно оккупированном Мариуполе продолжают исчезать люди — еженедельно таких случаев от 50 до 100.

Об этом заявил советник мэра города Петр Андриющенко.

В эфире телеканала Freedom он заявил, что в целом по состоянию на сейчас во время проведения разного рода фильтрационных мероприятий в городе оккупанты арестовали более 10 тысяч гражданских.

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«В результате стоит понять, что это не может происходить безответственно и мариупольская реакция в том числе и такая — реакция возмездия и реакция борьбы. Потому что никакого другого пути, к сожалению, кроме как военного, по возвращению и деоккупации Мариуполя по меньшей мере на горизонте мы не видим», — отметил он.

Андрющенко добавил, что родственникам людей, которые исчезают в пыточных, обустроенных оккупантами в Маруполе, практически не удается их отыскать. Реалии на оккупированных территориях таковы, что люди, которые занимаются поисками пропавших, могут стать следующими

«Если говорить о родственниках, которые находятся непосредственно на оккупированной территории, все прекрасно понимают печальную истину, что если ты начинаешь активно искать людей, которые пропали после ареста, после фильтрации, то ты фактически становишься следующим. Как найти их другим способом — этот вопрос для нас, к сожалению, остается без ответа. Поскольку если то, что касается украинских военнопленных, здесь есть хотя бы какая-то система и списки, то это же происходит так, что, в принципе, никто не знает даже приблизительного списка и точного количества людей, которые были арестованы. На каком этапе, где они могут находиться», — объяснил он

По словам Андрющенко, еще год назад пропавшие мариупольцы были, в частности, на территории Еленовки, в Донецке и Макеевке в различных бывших колониях на оккупированных территориях. Однако теперь их не держат с военнопленными или на оккупированной Донетчине

«Их удерживают где-то на территории РФ, но это, соответственно, затрудняет их поиск и поиск концов — от чего надо отталкиваться, чтобы начинать их искать. К сожалению, скорее всего, только после победы и деоккупации, разгрома России мы сможем найти и вернуть домой всех своих граждан», — подчеркнул советник городского головы Мариуполя.