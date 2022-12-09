Больше военных РФ, свет и вода только в некоторых домах: что происходит в оккупированном Северодонецке сейчас

9 декабря, 11:30
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В Северодонецке, который уже почти полгода в оккупации, очень сложная гуманитарная ситуация (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

В Северодонецке, который уже почти полгода в оккупации, очень сложная гуманитарная ситуация (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

В оккупированном Северодонецке значительно возросло количество военных РФ, они продвигаются дальше в сторону Лисичанска.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Стрюк в эфире Espreso.tv.

«Увеличивается количество прибывающих и продвигающихся дальше военных. Еще больше их в Лисичанске», — отметил он.

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Говоря о гуманитарной ситуации в захваченном городе, Стрюк сказал, что Северодонецк находится в заброшенном состоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=c5QDVk6gmoQ&feature=emb_title

Свет и вода есть только в некоторых домах, центральная канализация не работе.

«Эпизодически светло на нескольких улицах в некоторых домах, вода подается только в старую часть города — это несколько десятков домов. Центральная канализация не работает, поскольку разрушен коллектор и очистные сооружения. Тепла нет, оба теплогенерирующих предприятия были разрушены во время штурма города», — добавил глава военной администрации.

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Стрюк также рассказал, что завоз гуманитарной помощи происходит со стороны оккупационных властей, но в очень ограниченном количестве. С продуктами в городе достаточно сложно.

При этом, из Северодонецка все еще можно выехать, но теперь есть только один способ — через Россию, страны Балтии и затем в Украину со стороны Европы.

Войска РФ захватили Северодонецк в конце июня, в результате действий российских оккупантов город разрушен на 90%. Зиму он начала без отопления и почти без электричества.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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