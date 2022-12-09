Больше военных РФ, свет и вода только в некоторых домах: что происходит в оккупированном Северодонецке сейчас
В Северодонецке, который уже почти полгода в оккупации, очень сложная гуманитарная ситуация (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)
В оккупированном Северодонецке значительно возросло количество военных РФ, они продвигаются дальше в сторону Лисичанска.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Стрюк в эфире Espreso.tv.
«Увеличивается количество прибывающих и продвигающихся дальше военных. Еще больше их в Лисичанске», — отметил он.
Говоря о гуманитарной ситуации в захваченном городе, Стрюк сказал, что Северодонецк находится в заброшенном состоянии.
Свет и вода есть только в некоторых домах, центральная канализация не работе.
«Эпизодически светло на нескольких улицах в некоторых домах, вода подается только в старую часть города — это несколько десятков домов. Центральная канализация не работает, поскольку разрушен коллектор и очистные сооружения. Тепла нет, оба теплогенерирующих предприятия были разрушены во время штурма города», — добавил глава военной администрации.
Стрюк также рассказал, что завоз гуманитарной помощи происходит со стороны оккупационных властей, но в очень ограниченном количестве. С продуктами в городе достаточно сложно.
При этом, из Северодонецка все еще можно выехать, но теперь есть только один способ — через Россию, страны Балтии и затем в Украину со стороны Европы.
Войска РФ захватили Северодонецк в конце июня, в результате действий российских оккупантов город разрушен на 90%. Зиму он начала без отопления и почти без электричества.