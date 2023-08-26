Не поверите, но это Крым. NV публикует кадры с полуострова от ведущих агентств мира

Пока отдыхающие загорают у моря, наблюдая за взрывами на военных объектах, Кремль продолжает насаждать пропаганду и готовится к осенней мобилизации. NV публикует подборку фото, которые рассказывают о крымском настоящем.

Пока отдыхающие загорают у моря, наблюдая за взрывами на военных объектах, Кремль продолжает насаждать пропаганду и готовится к осенней мобилизации. NV публикует подборку фото, которые рассказывают о крымском настоящем.

Во временно оккупированном Крыму российские власти готовятся к новой волне мобилизации, сообщает военно-партизанское движение Атеш. Местные жители рассказывают, что юноши призывного возраста стараются не жить по месту прописки, а правозащитники организации Крым SOS фиксируют случаи, когда студентов заставляют подписывать повестки в ряды армии РФ, шантажируя их результатами экзаменов. Тем временем на центральном кладбище Симферополя продолжает расти количество могил российских военных.

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В свою очередь, украинская армия усиливает давление на милитаризованный полуостров. В последние недели ракетным ударам подверглись незаконно возведенный Крымский мост и два моста, соединяющие полуостров с оккупированной территорией Херсонской области. Участились удары по складам боеприпасов и другой военно-логистической инфраструктуре оккупантов в Крыму.

Несмотря на это, россияне продолжают прибывать на местные курорты. Оккупанты проводят на полуострове массовые развлекательные мероприятия (например фестиваль Таврида.АРТ в Судаке) и палаточные военные сборы для детей и, пытаясь продемонстрировать, что ситуация под контролем, строят новые жилые комплексы.

Призывники строятся возле одного из симферопольских военкоматов перед отправкой в гарнизоны армии РФ / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

После окончания службы российских срочников усиленно склоняют подписывать контракт с армией РФ, сообщают западные СМИ / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Дети держат портреты убитых на войне против Украины солдат во время церемонии открытия "мемориала" российским военным в Бахчисарае / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

На крымской железной дороге регулярно проходят диверсии. В мае 2023 года из-за взрыва на путях, ведущих в порт Севастополя, с рельсов сошли несколько вагонов с зерном (на фото), заблокировав путь для доставки вооружения Черноморскому флоту РФ / Фото: REUTERS/Stringer

В Севастополе дети-участники Юнармии – созданного Минобороны РФ детско-юношеского военно-патриотического движения – учатся обращению с оружием / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Построение в противогазах в ходе открытого урока Юнармии. По сообщениям представительства президента Украины в АР Крым, на подобных занятиях дети проходят начальную военную и тактико-огневую подготовку / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

В результате масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе в Севастополе 29 апреля 2023 года, было уничтожено около 40 тыс. тонн нефтепродуктов, заготовленных для нужд Черноморского флота РФ / Фото: Sevastopol Governor Mikhail Razvozhaev telegram channel via AP

Дети ныряют в море в Керчи 17 июля - в день повторной атаки на Крымский мост, который виднеется позади / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Пассажиры выходят из поезда, прибывшего на вокзал города Керчь через Крымский мост. 17 июля 2023 года / Фото: REUTERS/Stringer

Полупустые пляжи указывают на отсутствие массового турпотока в Крым в этом году, отмечают украинские аналитики / Фото: Olga MALTSEVA/AFP

Валентина Орлова с семьей из временно оккупированной Макеевки Донецкой области загорают в Алуште. Несмотря на опасность, российская пропаганда продолжает призывать отдыхающих ехать в Крым / Фото: Olga MALTSEVA/AFP

Москвичка Наталья Осетрова с семьей на морской прогулке недалеко от Балаклавы в июне 2023 года. В начале августа в этом районе был замечен надводный беспилотник и объявлена эвакуация отдыхающих / Фото: Olga MALTSEVA/AFP

Человек с изображением Сталина во время празднования дня ВМФ России в порту Севастополя, 30 июля 2023 года / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak