Не поверите, но это Крым. NV публикует кадры с полуострова от ведущих агентств мира - фото
NV Премиум

Не поверите, но это Крым. NV публикует кадры с полуострова от ведущих агентств мира

26 августа, 08:24

Пока отдыхающие загорают у моря, наблюдая за взрывами на военных объектах, Кремль продолжает насаждать пропаганду и готовится к осенней мобилизации. NV публикует подборку фото, которые рассказывают о крымском настоящем.

Во временно оккупированном Крыму российские власти готовятся к новой волне мобилизации, сообщает военно-партизанское движение Атеш. Местные жители рассказывают, что юноши призывного возраста стараются не жить по месту прописки, а правозащитники организации Крым SOS фиксируют случаи, когда студентов заставляют подписывать повестки в ряды армии РФ, шантажируя их результатами экзаменов. Тем временем на центральном кладбище Симферополя продолжает расти количество могил российских военных.

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В свою очередь, украинская армия усиливает давление на милитаризованный полуостров. В последние недели ракетным ударам подверглись незаконно возведенный Крымский мост и два моста, соединяющие полуостров с оккупированной территорией Херсонской области. Участились удары по складам боеприпасов и другой военно-логистической инфраструктуре оккупантов в Крыму.

Несмотря на это, россияне продолжают прибывать на местные курорты. Оккупанты проводят на полуострове массовые развлекательные мероприятия (например фестиваль Таврида.АРТ в Судаке) и палаточные военные сборы для детей и, пытаясь продемонстрировать, что ситуация под контролем, строят новые жилые комплексы.

Призывники строятся возле одного из симферопольских военкоматов перед отправкой в гарнизоны армии РФ (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
Призывники строятся возле одного из симферопольских военкоматов перед отправкой в гарнизоны армии РФ / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
После окончания службы российских срочников усиленно склоняют подписывать контракт с армией РФ, сообщают западные СМИ (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
После окончания службы российских срочников усиленно склоняют подписывать контракт с армией РФ, сообщают западные СМИ / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
Дети держат портреты убитых на войне против Украины солдат во время церемонии открытия

Дети держат портреты убитых на войне против Украины солдат во время церемонии открытия "мемориала" российским военным в Бахчисарае / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
На крымской железной дороге регулярно проходят диверсии. В мае 2023 года из-за взрыва на путях, ведущих в порт Севастополя, с рельсов сошли несколько вагонов с зерном (на фото), заблокировав путь для доставки вооружения Черноморскому флоту РФ (Фото: REUTERS/Stringer)
На крымской железной дороге регулярно проходят диверсии. В мае 2023 года из-за взрыва на путях, ведущих в порт Севастополя, с рельсов сошли несколько вагонов с зерном (на фото), заблокировав путь для доставки вооружения Черноморскому флоту РФ / Фото: REUTERS/Stringer
В Севастополе дети-участники Юнармии – созданного Минобороны РФ детско-юношеского военно-патриотического движения – учатся обращению с оружием (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
В Севастополе дети-участники Юнармии – созданного Минобороны РФ детско-юношеского военно-патриотического движения – учатся обращению с оружием / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
Построение в противогазах в ходе открытого урока Юнармии. По сообщениям представительства президента Украины в АР Крым, на подобных занятиях дети проходят начальную военную и тактико-огневую подготовку (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
Построение в противогазах в ходе открытого урока Юнармии. По сообщениям представительства президента Украины в АР Крым, на подобных занятиях дети проходят начальную военную и тактико-огневую подготовку / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
В результате масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе в Севастополе 29 апреля 2023 года, было уничтожено около 40 тыс. тонн нефтепродуктов, заготовленных для нужд Черноморского флота РФ (Фото: Sevastopol Governor Mikhail Razvozhaev telegram channel via AP)

В результате масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе в Севастополе 29 апреля 2023 года, было уничтожено около 40 тыс. тонн нефтепродуктов, заготовленных для нужд Черноморского флота РФ / Фото: Sevastopol Governor Mikhail Razvozhaev telegram channel via AP
Дети ныряют в море в Керчи 17 июля - в день повторной атаки на Крымский мост, который виднеется позади (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Дети ныряют в море в Керчи 17 июля - в день повторной атаки на Крымский мост, который виднеется позади / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
Пассажиры выходят из поезда, прибывшего на вокзал города Керчь через Крымский мост. 17 июля 2023 года (Фото: REUTERS/Stringer)
Пассажиры выходят из поезда, прибывшего на вокзал города Керчь через Крымский мост. 17 июля 2023 года / Фото: REUTERS/Stringer
Полупустые пляжи указывают на отсутствие массового турпотока в Крым в этом году, отмечают украинские аналитики (Фото: Olga MALTSEVA/AFP)
Полупустые пляжи указывают на отсутствие массового турпотока в Крым в этом году, отмечают украинские аналитики / Фото: Olga MALTSEVA/AFP
Валентина Орлова с семьей из временно оккупированной Макеевки Донецкой области загорают в Алуште. Несмотря на опасность, российская пропаганда продолжает призывать отдыхающих ехать в Крым (Фото: Olga MALTSEVA/AFP)

Валентина Орлова с семьей из временно оккупированной Макеевки Донецкой области загорают в Алуште. Несмотря на опасность, российская пропаганда продолжает призывать отдыхающих ехать в Крым / Фото: Olga MALTSEVA/AFP
Москвичка Наталья Осетрова с семьей на морской прогулке недалеко от Балаклавы в июне 2023 года. В начале августа в этом районе был замечен надводный беспилотник и объявлена эвакуация отдыхающих (Фото: Olga MALTSEVA/AFP)
Москвичка Наталья Осетрова с семьей на морской прогулке недалеко от Балаклавы в июне 2023 года. В начале августа в этом районе был замечен надводный беспилотник и объявлена эвакуация отдыхающих / Фото: Olga MALTSEVA/AFP
Человек с изображением Сталина во время празднования дня ВМФ России в порту Севастополя, 30 июля 2023 года (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
Человек с изображением Сталина во время празднования дня ВМФ России в порту Севастополя, 30 июля 2023 года / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
Редактор: Анна Павленко
Теги Крым Севастополь Керчь Беспилотники Армия России Призыв Балаклава Черноморский флот РФ Курортный сезон Алушта Бахчисарай Юнармия Крымский мост мобилизация в России лето 2023

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