Не поверите, но это Крым. NV публикует кадры с полуострова от ведущих агентств мира
Пока отдыхающие загорают у моря, наблюдая за взрывами на военных объектах, Кремль продолжает насаждать пропаганду и готовится к осенней мобилизации. NV публикует подборку фото, которые рассказывают о крымском настоящем.
Во временно оккупированном Крыму российские власти готовятся к новой волне мобилизации, сообщает военно-партизанское движение Атеш. Местные жители рассказывают, что юноши призывного возраста стараются не жить по месту прописки, а правозащитники организации Крым SOS фиксируют случаи, когда студентов заставляют подписывать повестки в ряды армии РФ, шантажируя их результатами экзаменов. Тем временем на центральном кладбище Симферополя продолжает расти количество могил российских военных.
В свою очередь, украинская армия усиливает давление на милитаризованный полуостров. В последние недели ракетным ударам подверглись незаконно возведенный Крымский мост и два моста, соединяющие полуостров с оккупированной территорией Херсонской области. Участились удары по складам боеприпасов и другой военно-логистической инфраструктуре оккупантов в Крыму.
Несмотря на это, россияне продолжают прибывать на местные курорты. Оккупанты проводят на полуострове массовые развлекательные мероприятия (например фестиваль Таврида.АРТ в Судаке) и палаточные военные сборы для детей и, пытаясь продемонстрировать, что ситуация под контролем, строят новые жилые комплексы.