Березовец: Гауляйтер Севастополя вывез семью на Кипр, остался сам с собачкой 8 марта, 15:56 Лайтбокс с ура-патриотическими призывами на улице Севастополя (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев неоднократно уверял, что ситуация в городе спокойная. Но сам вывез родных за границу, что привело к скандалу, рассказал в интервью Radio NV офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец.



Он напомнил, как Развожаев опубликовал пост, всколыхнувший соцсети в Крыму. Комментируя взрывы, которые слышал весь Севастополь, гауляйтер написал: «Это ложь. Хорошего вам дня».

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Взрывы раздаются довольно часто, и не только в Севастополе, но и на севере и в центре полуострова. Количество жителей оккупированного Крыма, которые мечтают оттуда уехать, стремительно возросло, говорит Березовец.

«Средняя температура по палате — тревожная. Растет тревожность очень существенно на фоне экономических проблем, очень больно ударивших по оккупированному Крыму. Все паблики „официальных“ местных представителей оккупационной администрации уверяют, что Крым готовится к туристическому сезону. Но в то же время появляется видео с сооружением в западном Крыму траншей, причем добротных, качественных, прямо на пляже, где люди привыкли купаться», — отметил политолог.

По его данным, часть людей выехала с полуострова, опасаясь за собственную безопасность, прежде всего, представители семей оккупационных администраций и российских военнослужащих.

«Тот же Развожаев (был скандал в Севастополе) вывез свою жену, семью на Кипр. Хотя говорил, что „все спокойно“, сам остался с собачкой со странным неполиткорректным именем Snow — Снежок», — рассказал Березовец.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что граждане страны-агрессора России, незаконно переехавшие в оккупированный Крым, должны покинуть полуостров после его деоккупации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предполагал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

О том, что марионетка Кремля Развожаев вывез на Кипр своих детей и имущество, Центр нацсопротивления сообщил 2 января.