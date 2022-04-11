«Изюм стал для РФ логистическим центром». Мэр Марченко рассказал о гуманитарной ситуации и боях в изолированном городе Харьковской области 11 апреля, 14:21 Цей матеріал також доступний українською На спутниковых изображениях — поврежденные здания и больница в центре города Изюм. Харьковская область, 24 марта 2022 года. (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Мэр Изюма Валерий Марченко в эфире Радио НВ рассказал, что ситуация в городе на 47-й день войны с Россией очень тяжелая.

«В городе находятся более 15 тысяч человек. Сейчас там нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи. Больницы не работают, лекарства нет. Поэтому ситуация очень тяжелая. Город полностью оккупирован, изолирован от украинской власти: мы не можем туда завезти ни продукты питания, ни лекарства, ни вывезти [оттуда] людей», — отметил Марченко.

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В то же время, добавил он, есть единичные случаи, когда жителям города удается выбраться из Изюма на собственных автомобилях:

«Оккупационные войска не согласовывают [зеленый] коридор. <...> Частным транспортом люди уезжают, но это единичные случаи. Массовую эвакуацию сделать мы не можем».

В Изюме, по словам мэра, находится очень большое количество российской техники и живой силы.

«Изюм стал для них логистическим центром: туда стягиваются войска, чтобы дальше вести наступление на Донецкую область. Они сделали две переправы через реку Северский Донец. Через них из города переправляют [технику] на южную часть пригорода Изюма. Там идут сейчас бои. Наши Вооруженные Силы удерживают врага, но бои очень серьезные».

Также ранее сообщалось, что оккупанты взяли в заложники украинского писателя и волонтера Владимира Вакуленко и его сына Виталия, но Марченко не смог подтвердить эту информацию, как и опровергнуть ее.

«С 7 марта он не выходил на связь. Надеемся, что с ними все хорошо. Многие люди не могут выйти на связь, потому что в городе ее глушат российские оккупанты. Стопроцентной информации, что он задержан, нет. Но есть для этого предпосылки», — добавил мэр.

1 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Изюм контролируют россияне. Артиллерийскими обстрелами они уничтожили 80% построек в городе.

По данным Генштаба, жителей принудительно вывозят в Россию, а оставшихся в оккупированном городе терроризируют боевики группировки «ДНР».

Изюмское направление остается наиболее критическим участком в Харьковской области. Российские войска пытаются продвинуться в направлении Славянска и Краматорска Донецкой области, чтобы взять в оперативное окружение украинскую группировку на Донбассе.

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