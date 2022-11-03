В оккупированном Херсоне дефицит лекарств и продуктов, на заправках нет бензина — военная администрация 3 ноября, 16:04 В городской военной администрации Херсона заявили, что в городе угрожающая ситуация с продовольствием и медикаментами (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В оккупированном Херсоне угрожающая ситуация с продовольствием и медикаментами, на заправках нет бензина, сообщила начальница Херсонской городской военной администрации.

«В городе работает небольшое количество торговых точек, где люди могут приобрести продукты. Это касается и медикаментозного обеспечения нашего города Херсона. Работает в городе всего три аптеки и мало лекарств», — рассказала она проекту Радио Свобода Новости Приазовья.

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По словам Луговой, на заправочных станциях областного центра нет горючего.

«Были только остатки небольшого количества дизельного топлива. То есть во всех этих направлениях наши херсонцы очень страдают», — резюмировала она.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области, освобождая территорию Украины.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

Это сопровождается массовым мародерством на оккупированных территориях региона.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.

2 ноября оккупационные «власти» Херсонской области закрыли переправы через Днепр.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

