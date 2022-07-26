Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины 26 июля, 08:48 Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты продолжают обороняться, сосредотачивают усилия на недопущении продвижения украинских войск.



Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ из артиллерии и танков вела огонь по линии столкновения.

Вражеская авиация нанесла удары возле Большого Артакового, Калуги и Ольгиного.

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С помощью БПЛА оккупанты вели воздушную разведку.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр. Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, отметили в Генштабе.

Украинские самолеты и вертолеты продолжают наносить удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с украинскими военными.

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