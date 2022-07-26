Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины

26 июля, 08:48
Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты продолжают обороняться, сосредотачивают усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ из артиллерии и танков вела огонь по линии столкновения.

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
Две серьезных проблемы. Что и кто мешает одержать победу Украине над путинской военной гидрой

Вражеская авиация нанесла удары возле Большого Артакового, Калуги и Ольгиного.

Видео дня

С помощью БПЛА оккупанты вели воздушную разведку.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр. Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, отметили в Генштабе.

Украинские самолеты и вертолеты продолжают наносить удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с украинскими военными.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Франак Вячорка
Белорусский журналист, медиаэксперт
Это финальная фаза. Какова главная задача Лукашенко в войне России против Украины

Лукашенко настолько увязался в эту войну, что у него нет выхода. Для него это тоже последнее сражение, как и для Путина

26 июля, 07:13
Мнения
Джереми Шерман: «Секрет счастливого союза — взаимное желание обеих сторон его создать» (Фото:IuriiSokolov/Depositphotos)
Латентные холостяки. Семь признаков того, что вашему партнеру не нужны отношения
Джереми Шерман
Модные блогеры на показе кутюрной коллекции Valentino в Риме (Фото:instagram.com/carodaur)
Must-have лета /
Стиль Барби завоевывает популярность благодаря Кардашьян и Марго Робби — как известные модницы носят розовый
25 июля, 19:24
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X