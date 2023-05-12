«Не пора ложиться в теплую ванну». Интервью NV с бойцом на передовой об операциях ВСУ в Бахмуте и влиянии ЧВК Вагнер на фронт 12 мая, 13:55 NV Премиум Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Дмитрий Кухарчук, командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, рассказал Radio NV, как украинские военные провели ряд молниеносных операций в Бахмуте и какие перспективы это может возыметь на фронте.

— Конечно, мы услышали от 3-й отдельной штурмовой бригады очень хорошие новости, о том, что удалось продвинуться на определенном участке на юге Бахмута. Мы помним, Бахмут как был, так и остается одной из самых горячих точек украинского фронта. Можно ли по сей день утверждать, что на том участке, к югу от Бахмута, российский фронт посыпался?

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— Наверное, можно сказать, что не только горячая точка Украины, а, пожалуй, горячая точка мира. Но говорить, что фронт посыпался, полагаю, пока рановато, поскольку мы провели молниеносную операцию. Мы прорвали передний край противника, изрядно «наделали» им 200-х и 300-х. Уничтожили много живой силы противника, бронетехники, приближающиеся к нам их резервы, также уничтожили склады с боеприпасами. И самое главное — поставили под угрозу их логистический маршрут, ведущий к группировке врага к югу от Бахмута.