Как похищают людей в оккупации и что происходит с пленными в Донецке — свидетельство украинца, который вырвался 5 мая, 21:21 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською «ДНР» (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

НВ пообщался с жителем оккупированной части Донбасса, который месяц провел в СИЗО и колонии так называемой «ДНР» и лично видел военные преступления пророссийских наемников.

Украинские власти сейчас ищут тысячи пропавших гражданских украинцев и военнослужащих. Многие из них после начала полномасштабного вторжения России попали в плен. Среди них был и Дмитрий — житель оккупированного с начала марта населенного пункта около Мариуполя. Мужчина думал выезжать оттуда в сторону Запорожья сразу после вторжения России. Однако пришлось подождать родственников и за это время на улицах его населенного пункта появилась военная техника, начались активные бои. Через несколько дней поселок был полностью оккупирован.

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О том, как украинцы в оккупации попадают в плен, в каких условиях они содержатся в колониях на территории ОРДЛО и как оттуда можно выйти Дмитрий рассказал НВ. Поскольку родные Дмитрия до сих пор остаются в оккупации, из соображений безопасности мы изменили его имя и не называем населенный пункт, в котором он проживал до войны.

Оккупация

«Новые» власти начали проводить фильтрацию в поселке. Сначала оккупанты ходили по домам с проверкой, живет ли там кто-то. Если да — ставили букву Z на заборе или самом здании. Впоследствии в начале марта заинтересовавших их жителей вызвали на разговор в сельский клуб. Таких собрали около 30 человек, преимущественно молодых мужчин, местных бизнесменов, родственников украинских военнослужащих и полицейских.

На допрос в сельский клуб приехали сотрудники правоохранительных органов так называемой «ДНР», которые начали спрашивать людей о возможной их связи с вооруженными силами Украины, СБУ, полицией. Первый допрос длился два часа, после которого оставили 7−8 жителей села. На второй круг дознания уже приехали представители Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) так называемой «ДНР». Впоследствии меня как одного из представителей поселковой власти отправили с мешком на голове и замотанными скотчем руками под конвоем в неизвестном направлении. В голове были разные мнения о том, куда меня везут и зачем. В итоге меня вместе с еще несколькими людьми привезли в УБОП так называемой «ДНР» в Донецке.

В комнату с несколькими следователями я попал уже около 11 часов вечера. Мне на голову надели пакет и начали уже строгий допрос, в том числе и по моей деятельности. Однако решения, которые мы принимали, касались обеспечения обычной жизни поселка. Впоследствии меня стали бить, потом сажали на стул, к которому был подведен электрический ток. Что они хотели от меня добиться — я так и не понял. Впоследствии следователи зашли на сайт нашей территориальной громады и начали читать, в частности, решение о создании местной терробороны и выдаче им строительных материалов. Там также нашли программу о патриотическом воспитании молодежи и начали обвинять меня, что я способствовал воспитанию «бандеровцев». В общей сложности допрос продолжался в течение примерно пяти часов. На следующий день меня сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и отправили в СИЗО Донецка.

СИЗО

Следующие две недели я находился в СИЗО. Однако допросы никто не проводил, информацию обо мне родственникам также не предоставляли. В камеру ко мне в первые 5−6 дней периодически кого-то подселяли или наоборот забирали. Позже перевели в другую, где был, например, офицер патрульной полиции из Мариуполя. Если сначала в камере находились 1−2 человека, то позже начался бесконечный поток людей. К примеру, в начале 20-х чисел марта у нас в комнате уже было человек восемь. Затем мне и еще двоим мужчинам приказали собраться и выйти во двор. На нашем «этапе» было около 40 человек, четверть из которых — женщины. Среди нас были полицейские (бывшие и действующие), прокуроры, пленные военнослужащие.

Всех посадили в автозак и направили в одну из исправительных колоний недалеко от Донецка.

Зона

«Приемка» в колонии у нас была очень жестокая. Мы сидели на корточках около трех часов и если кто-то шевелился или пытался немного изменить положение тела, то его сразу избивали. Особенно сильно и целенаправленно избивали военных. Даже описать это трудно, о Женевских конвенциях там и близко не знают или не хотят знать. Если у тебя патриотическая татуировка, например, трезубец, то тебя тоже за это избивали. Большинство из них были нацгвардейцы, попавшие в плен в Мариуполе.

С ними в одной камере я пробыл пять дней. В одной камере нас было человек 20−25, а кроватей только шесть. Нас держали в полной антисанитарии, выдавали пять тарелок еды на всех. Впоследствии нас «рассортировали», то есть отдельно бойцов ВСУ, отдельно Нацгвардия, полиция, пограничники, отдельно гражданские. Я попал в камеру с гражданскими и до конца срока — как оказалось, мой срок задержания был 30 дней — провел в той камере. Бывших сокамерников-военных я еще иногда видел, когда нас выводили на прогулку.

Уже когда вышел на свободу, я начал просматривать группы по поиску пропавших без вести. По фото узнал около десятка военнослужащих или полицейских, которых видел в колонии под Донецком. Я писал их родным о том, что они находятся в колонии. Однако есть проблема. Украинские власти пытаются выяснить судьбу этих военных. Но оккупанты не добавляют их фамилии в список пленных и на запросы от Украины отвечают, что таких людей в этом месте нет.

В начале апреля в последние дни моего пребывания в колонии было около 1500 пленных. Действующих военных или нацгвардейцев было 200 человек от силы. Все остальные — гражданские или полицейские из Мариуполя, которых было там очень много. Откуда я знаю, что на тот момент в тюрьме было около полутора тысяч человек? По номеркам, которые присваивали каждому в колонии. Я был каким-то трехсотым, а потом видел людей, номера которых уже были 1200-й, и 1300-й. Причем каждый день в колонию привозили по 2−3 автозака, а это еще дополнительно по 100−150 человек. В этой колонии также находились и женщины, некоторых я видел сквозь решетку нашей камеры. Я даже однажды видел там беременную женщину. Не знаю точно, но она была якобы женой военнослужащего. У нее на глазах ее мужа избили до полусмерти, потом куда-то его забрали и сказали, чтобы она его больше не ждала.

Другая пленница была медицинским работником. Ее в сопровождении конвоя водили по камерам и она спрашивала о нашем самочувствии. Однако максимум она могла сделать только перевязку раны. Лекарств в колонии не было и, например, когда у нас у всех начало болеть горло, появился кашель, нам принесли воду с солью и йодом. Так мы спасали себя этим раствором.

Я оставался в гражданской камере. К началу апреля в ней было уже около сорока человек. Внутри — ни одной койки. Мы спали на деревянном полу. Не было воды. На сорок человек нам выдавали пять — максимум десять литров воды. В основном, в нашей камере были жители Мариуполя. Приблизительно треть — это те, кто не прошел так называемую «фильтрацию» на блок-постах.

Логику их задержания вообще невозможно понять. Например, был мужчина, у которого нашли на телефоне в удалённых фото фотографию украинского флага. Причем он выбирался из-под обстрелов с супругой и двумя детьми. Однако на это никто не обратил внимания — женщину с детьми оставили в покое, а его после непрохождения фильтрации привезли в эту колонию под Донецком. В конце марта в камеру посадили волонтеров, которые вывозили людей из Мариуполя и завозили «гуманитарку» в город. У них даже были документы от Красного Креста, но это не помогло — все пятнадцать человек посадили в камеру.

Вспоминаю еще один эпизод из того времени. Привезли в колонию новых пленных военнослужащих. Их стали избивать. Охрана включала радио на всю тюрьму и в этот момент этих пленников избивали. А ежедневно в тюрьме часть задержанных выполняли какие-то работы на кухне или какие-то еще задачи. Человек, который в тот день был на подобном дежурстве, по возвращении в камеру рассказал, что сегодня он копал могилы прямо на территории колонии.

Освобождение

Всех задерживают по статье о терроризме, бандитизме и т. п. с админзадержанием сроком в 30 суток. В течение этого времени там проводят якобы расследование относительно причастности человека к разным украинским военным формированиям, участвовал ли в АТО и т. д. Уже в колонии у меня был еще один допрос, проводимый сотрудниками так называемого министерства госбезопасности «ДНР». Они тогда уже были недовольны и возмущались тем, зачем меня вообще сюда привезли, ведь для них я не представлял никакого интереса. Однако своему освобождению я очень удивился.

Я просто услышал свою фамилию, которую назвала охрана и приказали собираться на выход с вещами. Уже внизу сообщили, что меня освобождают. Я подписал бумаги, что не имею претензий к колонии, что меня там не били и все мои вещи на месте. Мне на руки выдали только справку об освобождении. С ней я вернулся в Донецк в УБОП за своими документами.

После возвращения домой я решил уезжать оттуда вместе с семьей. Хотя были слухи, что после плена я вообще буду невыездным. Однако оставаться дома было невыносимо, поэтому решил рискнуть. Однако в последний момент некоторые из родственников передумали и остались дома. А те, кто решился уехать, снова проходили проверку — заполняли анкеты, нас расспрашивали о возможной причастности к ВСУ, проверяли татуировки. Скорее всего, единой базы данных у них нет и потому о месяце моего пребывания в СИЗО и колонии они не узнали. После всех проверок мы все же выехали в Ростов-на-Дону.

Еще раньше в Интернете я вычитал, что некоторые мариупольцы выезжали через Эстонию. Поэтому поездом мы поехали сначала в Санкт-Петербург, затем перешли границу с Эстонией. После того как перевез родственников в Европу, сам вернулся в Украину.

В последнее время около Мариуполя появилась связь. Я периодически звоню оставшимся там родственникам, пересказываю последние новости, в частности, и о передаче американцами в Украину оружия. Этим новостям они очень радуются и говорят, что ждут, когда «эти собаки свалят из-под Мариуполя».

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