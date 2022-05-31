На Запорожской АЭС находятся около 500 оккупантов, есть факты издевательства и похищения персонала — Энергоатом 31 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта (Фото:Запорожская АЭС)

На захваченной Запорожской АЭС на данный момент находятся около 500 российских оккупантов.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Энергоатома Петр Котин.

«На площадке находятся около 500 российских солдат, тяжелая техника, бронетранспортеры, танки, автомобили Урал, взрывчатка и все то, что не должно быть на атомной станции», — отметил он на брифинге.

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По словам Котина, персонал АЭС работает под очень большим давлением.

«Есть факты издевательства и похищения персонала. Около недели назад один из наших работников был расстрелян у себя дома захватчиками, и сейчас он находится в больнице. Врачи сейчас борются за его жизнь», — добавил глава ГП.

При этом он подчеркнул, что Энергоатом продолжает контролировать ЗАЭС с точки зрения ее эксплуатации.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.

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