Генштаб рассказал о ситуации на юге Украине
Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Также войска РФ принимают меры по восполнению потерь.
Совершали обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потемкино, Широкое, Ивановка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Квитневое.
Нанесли авиаудары вблизи Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки.
В целях ведения воздушной разведки активно задействовали БПЛА.
Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.
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