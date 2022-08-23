Генштаб рассказал о ситуации на юге Украине

23 августа, 08:05
Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Также войска РФ принимают меры по восполнению потерь.

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Совершали обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потемкино, Широкое, Ивановка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Квитневое.

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Нанесли авиаудары вблизи Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки.

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В целях ведения воздушной разведки активно задействовали БПЛА.

Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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