Обстановка на юге Украины: Генштаб рассказал о действиях оккупантов

18 июля, 08:00
Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

Об этом сообщает Генштаб.

Российские оккупанты нанесли авиаудар вблизи Потемкиного.

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Для выявления изменений в положении украинских войск и коррекции огня российские оккупационные войска вели воздушную разведку с помощью БПЛА.

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Корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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