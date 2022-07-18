Обстановка на юге Украины: Генштаб рассказал о действиях оккупантов 18 июля, 08:00 Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.



Об этом сообщает Генштаб.

Российские оккупанты нанесли авиаудар вблизи Потемкиного.

Для выявления изменений в положении украинских войск и коррекции огня российские оккупационные войска вели воздушную разведку с помощью БПЛА.

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