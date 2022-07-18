Обстановка на юге Украины: Генштаб рассказал о действиях оккупантов
Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.
Об этом сообщает Генштаб.
Российские оккупанты нанесли авиаудар вблизи Потемкиного.
Для выявления изменений в положении украинских войск и коррекции огня российские оккупационные войска вели воздушную разведку с помощью БПЛА.
Корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
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