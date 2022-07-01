Генштаб рассказал о текущей обстановке на юге Украины

1 июля, 08:00
На юге Украины оккупанты обстреливают украинские позиции и ведут разведку (Фото:Генштаб)

На юге Украины оккупанты обстреливают украинские позиции и ведут разведку (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты вели огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое.

Также агрессоры вели воздушную разведку с помощью БПЛА, сообщает Генштаб.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины террористическая армия РФ продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.

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Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов.

30 июня Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Потемкино в Херсонской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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