Генштаб рассказал о текущей обстановке на юге Украины 1 июля, 08:00 На юге Украины оккупанты обстреливают украинские позиции и ведут разведку (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты вели огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое.



Также агрессоры вели воздушную разведку с помощью БПЛА, сообщает Генштаб.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины террористическая армия РФ продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.

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Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов.

30 июня Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Потемкино в Херсонской области.

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