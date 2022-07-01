Генштаб рассказал о текущей обстановке на юге Украины
На юге Украины оккупанты обстреливают украинские позиции и ведут разведку (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении оккупанты вели огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое.
Также агрессоры вели воздушную разведку с помощью БПЛА, сообщает Генштаб.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины террористическая армия РФ продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов.
30 июня Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Потемкино в Херсонской области.
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