Генштаб сообщил о текущей ситуации на юге Украины 10 августа, 08:16 Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения.



Об этом сообщает Генштаб.

Вражеская авиация нанесла удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного.

Войска РФ вели воздушную разведку с помощью БПЛА.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная — небезуспешно оказывает огневую поддержку украинским подразделениям в определенных операционных районах.



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