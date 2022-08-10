Генштаб сообщил о текущей ситуации на юге Украины
Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения.
Об этом сообщает Генштаб.
Вражеская авиация нанесла удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного.
Войска РФ вели воздушную разведку с помощью БПЛА.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.
Истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная — небезуспешно оказывает огневую поддержку украинским подразделениям в определенных операционных районах.
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