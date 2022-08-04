Генштаб рассказал о текущей обстановке на юге Украины

4 августа, 08:06
Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаева, Прибугского и еще 25 населенных пунктов

Об этом сообщает Генштаб.

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Также войска РФ продолжают ведение воздушной разведки БПЛА.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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