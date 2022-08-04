Генштаб рассказал о текущей обстановке на юге Украины
Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаева, Прибугского и еще 25 населенных пунктов
Об этом сообщает Генштаб.
Также войска РФ продолжают ведение воздушной разведки БПЛА.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.
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