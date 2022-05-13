На юге Украины оккупанты активно обстреливают позиции подразделений ВСУ и ведут разведку 13 мая, 08:10 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупационные подразделения активных боевых действий не проводили.



Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии.

Также проводили воздушную разведку с применением беспилотников.

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