На юге Украины оккупанты активно обстреливают позиции подразделений ВСУ и ведут разведку
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупационные подразделения активных боевых действий не проводили.
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Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии.
Также проводили воздушную разведку с применением беспилотников.
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