На юге Украины оккупанты активно обстреливают позиции подразделений ВСУ и ведут разведку

13 мая, 08:10
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Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупационные подразделения активных боевых действий не проводили.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

Видео дня

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии.

Также проводили воздушную разведку с применением беспилотников.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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