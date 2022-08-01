Генштаб сообщил о текущей ситуации на юге Украины 1 августа, 08:05 Что происходит на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Миролюбовки, Нововознесенского, Высокополья, Николаева и еще более 25 населенных пунктов.



Как сообщает Генштаб, вражеская авиация нанесла удар неподалеку от Ольгиного.

Вражеские подразделения продолжают ведение воздушной разведки с помощью БПЛА.

Отмечается усиление оккупантами группировки войск на Криворожском направлении.

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Фиксируется активное привлечение авиации для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. В акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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