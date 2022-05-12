«Будет бойня, как 80 лет назад». Интервью с исследователем CIT — о наиболее опасном направлении для ВСУ и возможностях Украины в море 12 мая, 21:58 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие ведут огонь из самоходных гаубиц в Харьковской области. 7 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Как Украина может поразить Черноморский флот РФ, насколько важна для России пропаганда и какова ситуация на харьковском и луганском направлениях, в интервью Радио НВ рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Война России против Украины — главные события 12 мая

— С главной базы Черноморского флота России в Севастополе в море выведены все корабли, имеющие на борту ракетное оружие. Об этом сообщил корреспондент издания Крым Реалии. Как мы можем это оценивать? Можете ли вы это подтвердить?

Видео дня

— Да. Мы видели фотографии. Также были спутниковые снимки кораблей, которые находятся в море. Я считаю, что эти корабли могут находиться в очень опасном положении. Уничтожение крейсера Москва уже ухудшило противовоздушную оборону Черноморского флота, а уничтожение этих систем ПВО, которые россияне пытались разместить на острове Змеиный, усугубило ситуацию. Сейчас есть опасность ударов украинских крылатых ракет, украинских беспилотников.

На самом деле, беспилотники Байрактар очень опасны для катеров, для малых десантных кораблей, но, например, они не способны уничтожить сторожевой фрегат, поэтому могу надеяться, что будут дальше работать Нептуны, например.

— Что значит отвод кораблей в море? Они чувствуют какую-то опасность именно в Севастополе? Как это объяснить?

— На мой взгляд, это попытка усилить ракетные удары и усилить саму группировку Черного моря. Очень многие корабли имеют какие-то системы ПВО. Возможно, они рассчитывают, если кораблей будет больше, то какие-то из них да и собьют украинскую крылатую ракету или беспилотник.

— Российская пропаганда распространяет информацию, что они уничтожили 60 пехотинцев, 10 или 20 беспилотников. Но доказательств нет. Это что вообще? Как вы это объясняете?

— По-моему, это вообще бред — высаживать там какой-то десант… Если бы Украине на самом деле удалось бы его там разместить, он не имел бы защиты от российской морской авиации, бомбардировщиков СУ-24, например. И это была бы украинская Чернобаевка. Не верю, что именно это могло произойти.

Но есть российские источники, которые дают менее победоносные отчеты. Они говорят, что Украина потеряла еще один или два самолета и столько же беспилотников. Мы видели сообщение, что недавно погибли украинские пилоты морской авиации, поэтому, возможно, Украина тоже несла какие-то потери на острове Змеиный. Но я не думаю, что они идут хоть в какое-то сравнение с этой «сказкой» от российского Министерства обороны. Украинская авиация там работала, что удивило всех, ведь это была какая-то дерзкая операция. И вполне возможно, что один или два самолета были потеряны.

— Россияне нагло лгут, что украинцы понесли потери. Как вы думаете, какого эффекта они хотят добиться? Это для внутренней аудитории?

— Это для того, чтобы как-то перебить информацию, которая поступает от украинских источников; эти видео, подтверждающие действительно огромные российские потери. Поэтому они говорят, что Украина потеряла там даже больше, придумывают какую-то десантную операцию. Это делается для того, чтобы показать, что это не поражение: «Мы, россияне, понесли потери, но нанесли еще больше потерь украинцам».

— Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай о том, что обстрелы усилились по всей линии луганского фронта. Как вы можете охарактеризовать происходящее там?

— Этот участок фронта сейчас, по нашему мнению, наиболее опасен для украинцев. Попасную взяли. На это россияне потеряли несколько недель, но все же. И что-то непонятное происходит в Белогоровке — то понтоны уничтожены, то снова работают. От Попасной до Белогоровки — несколько десятков километров (30 или 40). Россияне уже могут обстреливать, как говорил Гайдай, «дорогу жизни», ведущую от Бахмута в направлении Северодонецка, Лисичанска и являющуюся единственным источником снабжения каких-то припасов, еды в Северодонецкую-Лисичанскую агломерацию.

Если россиянам удастся замкнуть это кольцо, это тоже для них будет маленькая победа. Но это не сравнить с тем, что они пытались сделать — окружить весь Донбасс и всю группировку украинской ООС. Мы считаем, что это не удастся, но они могут как-то пытаться окружить Северодонецк, Лисичанск и устроить там второй Мариуполь.

— Через реку Северский Донец россияне пытались навести понтонные переправы. Как сообщается, украинские силы уже дважды их разрушили. Там уничтожается большое количество техники, русские солдаты. Это сталинская стратегия? Для них люди не имеют никакого значения? Они будут снова туда идти и снова их будут уничтожать?

— Из любопытства я почитал о боях за Донбасс в 1943 году. Советские войска тоже переходили Северский Донец к северо-востоку от этого места. Им удалось закрепиться, но там была настоящая бойня, погиб советский командир корпуса, генерал. Переправа была сделана в мае 1943 года, а наступление им удалось осуществить только в сентябре того же года. А до этого там была настоящая мясорубка. Следует помнить, что у нацистской Германии не было ни беспилотников, ни других современных средств разведки и высокоточного огневого поражения. Если россияне закрепятся, то вполне возможно, что там действительно будет такая же бойня, как 80 лет назад.

— Украинские войска уже продвинулись до села Терновая в Харьковской области. Это всего три километра от российской границы.

— Это уже де-факто граница. Там нет оккупированных населенных пунктов в направлении границы. Следующий населенный пункт — российский.

— Как мы можем использовать это? Если бы у нас были планы захватить российские области, то, разумеется, мы начинали бы эти наступления. Но ведь мы точно знаем, что у Украины никогда таких планов не было. Так в чем нам это помогает?

— Одна из целей этого контрнаступления — отодвинуть российскую ствольную артиллерию, то есть пушки от Харькова. И сейчас большинство российских орудий, за исключением тяжелых Пионов, не способны поразить жилые дома и инфраструктуру в Харькове. Остается возможность делать это ракетами или реактивными системами залпового огня, но опасность для Харькова еще не уничтожена, но очень снижена.

Другой момент. Если расчистить территорию границы к западу от Северского Донца (это вполне возможно), то по другую сторону от [реки] проходит главный путь снабжения [российских военных] на изюмское направление. Это тоже один из самых опасных участков сейчас. То есть украинские войска получат возможность наносить огневое поражение по этим путям поставки в окрестностях украинского города на границе Волчанск. И даже по российской территории тоже. Это очень усложняет и без того плохую ситуацию с поставкой боеприпасов, еды, воды российским войскам именно на изюмском направлении.

— Корреспондент Юрий Бутусов сообщил о том, что ВСУ уже ведут точный огонь из американских гаубиц М-777. Какое преимущество они нам дают?

— Это самая современная буксируемая гаубица в натовских армиях. Она очень легкая — там почти все заменено исо стали на титан. Это первое. Второе: она способна применить снаряды с ракетной помощью, работающие на большие расстояния, чем обычные, — на 30 километров. Это еще не говоря об Эскалибуре (англ. Excalibur — ред.) — это управляемый снаряд, способный поражать цели [на расстоянии] до 60 километров; он очень точный и очень дорогой.

Эти гаубицы наносили наибольшие потери боевикам в Ираке или Афганистане, где они раньше применялись. Очень важный момент: они используют натовский калибр, а значит, не будет такой проблемы, как искать повсюду советские 152 миллиметров. [Калибра] 159 миллиметров очень много на складах стран НАТО. Практически все, кто производит какие-то снаряды, делают их конкретно в таком калибре. 152 мм производится только несколькими странами на Балканах, которые, как я понимаю, не очень-то хотят помогать Украине. Что самое важное — это уже путь, переход на стандарты НАТО, который будет упрощать ситуацию с поставкой, с ремонтом [вооружения, техники].

— Появилась новость о том, что в Донецке телевышка так называемого Министерства связи террористической «ДНР» повреждена в результате обстрела с украинской стороны. Что это значит для них? Правда ли, если им отключить телевидение, то они будут, как «курица без головы бегать».

— Да. Дело в том, что очень много оставшихся на оккупированных территориях — пожилые люди или с не очень хорошим образованием. Эти люди, как говорят социологи, получают информацию из телевизора. Но надо помнить, что в России очень мощная пропаганда и в интернете — куча телеграм-каналов, которые постят какие-то победные отчеты с фронта или фейки о том, что происходит на территории Украины.

Если даже не будет телевидения, они смогут найти российскую пропаганду в интернете.

— В сводке вашего коллеги Руслана Левиева есть информация, что российские офицеры среднего звена не хотят выполнять приказы. Откуда такие данные?

— Об этом нам рассказывали и наши источники в российской армии, и есть информация из открытых источников, СМИ. По крайней мере, младший командный состав не то, что отказывается выполнять приказы, а отказывается заходить на территорию Украины. От 20 до 40% личного состава, которые должны после отвода с севера Украины заходить на Донбасс, отказываются это делать. И их либо увольняют, либо [отправляют] на тыловые должности. Некоторых держат в пунктах постоянной дислокации, где не знают, что с ними вообще делать.

Эта информация подтверждается, например, перехватами украинских спецслужб. Там говорится, что они пытаются отказаться воевать или даже их родственники советуют им это сделать.

За это [они не будут нести] какой-либо уголовной ответственности в условиях мирного времени. А я напоминаю, что в России официально не объявлена война.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.