«Трудные бои, враг сохраняет преимущество». Интервью с Бутусовым — об обороне востока, «вагнеровцах» и Гиркине, который тролит Минобороны РФ 21 августа, 19:57 Эксклюзив НВ Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал о активно продолжающихся боевых действиях на востоке Украины, несмотря на то, что внимание приковано к югу, в том числе к взрывам в оккупированном Крыму.

— В последние дни мы очень отвлекаемся на взрывы в Крыму. И кажется, что мало уделяем внимание востоку Украины и событиям, которые там разворачиваются. Есть мнение, что там настоящая Вторая мировая война. Могли бы вы нам больше рассказать о Донецком и Луганском направлениях?

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— Продолжаются интенсивные боевые действия на востоке, на всех участках фронта. Война уже приобрела позиционный характер. Нет больших прорывов, ушибов.

Борьба идет за контроль конкретных позиций на узком фронте.

Но благодаря преимуществу врага в боевой технике, артиллерии, боеприпасах, авиации, противник продолжает на некоторых узких направлениях наступательные действия, продавливать нашу оборону, то есть отдельные опорные пункты, позиции; и пока владеет инициативой, навязывает ее на значительном количестве участков фронта.

Идут упорные бои. Их масштаб ограничивается тем, что сейчас, в условиях позиционной войны, обе стороны пытаются маскироваться, рассредоточиваться и применять децентрализованное управление, применять войска малыми группами и производить впечатление прежде всего огненными средствами.

Тем не менее это уменьшение масштабов боевых действий не означает деэскалацию, понижение напряжения.

Российская армия приостановила масштабные наступательные операции исключительно из-за больших потерь, которые они уже не могут восстанавливать, — потери в командном составе, боевой технике, расчетах и экипажах. И, конечно, удары по русской логистике сдались в знаки.

Потому боевые действия продолжаются. Они достаточно интенсивны, но характер войны постепенно меняется и Россия пытается переформировать свои силы. Конечно, они не оставляют планов нанести поражение, захватить еще большие территории на Донбассе, на юге.

— Пессимисты говорят, что хоть и медленно, хоть с большими жертвами, но они продвигаются, отгрызают части нашей территории. В качестве примера приводят поселок Пески. Что вам известно о нем? Что мы должны отвечать пессимистам?

— Не стоит в оценке объективных процессов в экономике, в политике и войне применять чисто эмоциональное измерение. Война — это не место для оптимистов и пессимистов. На войне людей так не оценивают. На войне человек — либо дееспособный, либо не дееспособный. Ключевой фактор, определяющий успех, — это боеспособность войск. Она не зависит от настроений, эмоциональных состояний. Это точно просчитанная разработка войны.

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