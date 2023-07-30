Череватый рассказал о попытках наступления россиян на Лимано-Купянском направлении 30 июля, 15:10 Военные из 14-й отдельной механизированной бригады Князь Роман Великий ведут огонь из американской САУ М109 на передовой вблизи Купянска Харьковской области, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Sofiia Gatilova)

На Лимано-Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытаются перехватить инициативу и вести наступательные действия.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить у нас инициативу и вести наступательные действия, но благодаря удачным действиям наших штабов, командующих и, бесспорно, командиров и военнослужащих на местах эти планы не удаются», — сказал он.

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Череватый отметил, что Лимано-Купянское направление длительное время было «лидером» по обстрелам. В частности за последние сутки россияне 480 раз поражали там украинские позиции различными артсистемами.

В то же время, по его словам, на этом направлении за минувшие сутки ликвидировано 35 оккупантов, еще 65 ранены и пять взяты в плен.

Кроме того, уничтожены вражеский танк, БТР и два полевых склада с боеприпасами.

Такие потери, отмечает Череватый, заставляют врага проводить ротационные мероприятия и маневрировать силами.

«Враг осуществляет постоянное движение силами и средствами, и [вести] ротационные мероприятия, как из самой Росси и с оккупированных территорий, так и по линии фронта, сама динамика боев заставляет их это делать, потому что они несут потери», — объяснил спикер.