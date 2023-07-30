Череватый рассказал о попытках наступления россиян на Лимано-Купянском направлении

30 июля, 15:10
Поделиться:
Военные из 14-й отдельной механизированной бригады Князь Роман Великий ведут огонь из американской САУ М109 на передовой вблизи Купянска Харьковской области, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Sofiia Gatilova)

Военные из 14-й отдельной механизированной бригады Князь Роман Великий ведут огонь из американской САУ М109 на передовой вблизи Купянска Харьковской области, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Sofiia Gatilova)

На Лимано-Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытаются перехватить инициативу и вести наступательные действия.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Читайте также:
Роман Свитан
Роман Свитан
ВСУ против 100-тысячной группировки РФ. Что происходит на Лиманском направлении

«На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить у нас инициативу и вести наступательные действия, но благодаря удачным действиям наших штабов, командующих и, бесспорно, командиров и военнослужащих на местах эти планы не удаются», — сказал он.

Видео дня

Череватый отметил, что Лимано-Купянское направление длительное время было «лидером» по обстрелам. В частности за последние сутки россияне 480 раз поражали там украинские позиции различными артсистемами.

В то же время, по его словам, на этом направлении за минувшие сутки ликвидировано 35 оккупантов, еще 65 ранены и пять взяты в плен.

Кроме того, уничтожены вражеский танк, БТР и два полевых склада с боеприпасами.

Такие потери, отмечает Череватый, заставляют врага проводить ротационные мероприятия и маневрировать силами.

«Враг осуществляет постоянное движение силами и средствами, и [вести] ротационные мероприятия, как из самой Росси и с оккупированных территорий, так и по линии фронта, сама динамика боев заставляет их это делать, потому что они несут потери», — объяснил спикер.

https://www.youtube.com/watch?v=n8ABw6bGT3M&ab_channel=%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%3A%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
Редактор: София Лазарова

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Армия России Российская армия Наступление Контрнаступление Купянск Война России против Украины Лиман Сергей Череватый

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X