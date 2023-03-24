Критической концентрации сил РФ нет. Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной части Херсонской области 24 марта, 15:20 На левобережной части Херсонской области нет критической концентрации сил РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Критической концентрации сил оккупационных сил РФ на левобережной части Херсонской области нет. При этом оккупанты проводят маневры силами и средствами.



Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, пытаются перемещать некоторые подразделения с оккупированной территории Херсонской области на восток.

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«Критической концентрации сил РФ на левобережье мы не наблюдаем. Есть маневры силами и средствами, потому что мы нарушаем их логистику, уменьшаем их обеспечение путем уничтожения складов, пунктов базирования районов сосредоточения. И это все расшатывает серьезно их и материальное состояние, и моральное», — отметила она.

Ранее Гуменюк сообщала, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы зачистить от оккупантов 20−30 километровую зону на левом берегу Херсонской области.