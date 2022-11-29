На левый берег Херсонской области завозят представителей ФСБ, чтобы заставить людей эвакуироваться — Хлань 29 ноября, 15:56 По словам Хланя, ФСБ-шники принуждают местное население к эвакуации (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На левый берег Херсонской области, который захвачен войсками РФ, завезли представителей ФСБ.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань на брифинге.

По его словам, это сделано для того, чтобы принудить местное население к так называемой «эвакуации».

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«Отмечают, что эти подразделения ФСБ прибыли из Дагестана. Сообщалось, что они будут усиливать фильтрационное давление, как это происходило в Херсоне. Там, где оккупанты объявили принудительную эвакуацию из Каховки, Новой Каховки, Голой Пристани и Олешек. Большая часть населения отказалась и продолжает оставаться в своих домах. Именно усиление ФСБ будет для того, чтобы заставить людей принудительно выезжать именно там, где россияне предлагают так называемую „временную эвакуацию“», — отметил Хлань.

Он добавил, что в захваченных Каховке и Новой Каховке уменьшилось количество российских оккупантов и остались только наблюдательные пункты россиян в виде военных, которые находятся непосредственно на расстоянии 15 км до побережья.

«Основные силы противник отвел на 15−20 км в глубь Херсонской области. Но и техника, и наблюдательные пункты россиян присутствуют по всему побережью», — резюмировал депутат.

В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

С момента бегства оккупанты систематически обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области и Херсон.



В оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

